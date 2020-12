Smartphone 5G, quali sono i più venduti al mondo

Il 5G è ancora agli albori, con una rete da “stendere” ancora in gran parte del mondo, ma è già tempo di classifiche. A stilare quella degli smartphone 5G più venduti al mondo è stata Counterpoint, società asiatica che si occupa di analisi di mercato in settori strategici come quello tecnologico.

I dati diffusi nei giorni scorsi da Counterpoint si riferiscono a fine ottobre e questo, se consideriamo qual è lo smartphone più venduto al mondo secondo la ricerca, è stupefacente: tale smartphone è infatti l’iPhone 12 che, a fine ottobre, era in commercio da appena 15 giorni. Ciò vuol dire che le vendite di iPhone 12 sono partite subito fortissimo e che questo dispositivo è candidato al record, potrebbe diventare uno degli smartphone più venduti di sempre. A confermarlo c’è lo smartphone che occupa la seconda posizione in classifica: l’iPhone 12 Pro. Incredibile ma vero, anche se la questione va analizzata a fondo.

Quali sono gli smartphone 5G più venduti

La top ten degli smartphone 5G, secondo Counterpoint, è questa:

Apple iPhone 12 (16%)

Apple iPhone 12 Pro (8%)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (4%)

Huawei Nova 7 5G (3%)

Huawei P40 5G (3%)

Oppo A72 5G (3%)

Huawei P40 Pro 5G (3%)

Samsung Galaxy Note 20 5G (2%)

Samsung Galaxy S20 Plus 5G (2%)

Oppo Reno 4 SE (2%)

Come interpretare i dati

La cosa che salta subito all’occhio è la somma della percentuale di mercato di iPhone 12 e 12 Pro: 24%. Ciò vuol dire che uno smartphone 5G su quattro venduto nel mondo è un melafonino, un risultato incredibile visti i soli 15 giorni di commercializzazione al momento della stesura della classifica e visto anche il fatto che il 5G di Apple si è fatto attendere.

Una considerazione, però, va fatta: queste percentuali potrebbero non durare molto. Il 5G, infatti, è una feature attualmente riservata soprattutto ai top di gamma (e lo era ancor di più ad ottobre 2020). I primi smartphone economici 5G stanno arrivando adesso e non sono certo marcati Apple.

Già entro la primavera 2021 l’offerta di smartphone 5G medi e low cost sarà abbondante e le percentuali cambieranno molto rispetto a quelle fotografate da Counterpoint.