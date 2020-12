Samsung Galaxy A32: il 5G low cost è pronto al lancio

Samsung è pronta a lanciare il suo primo smartphone 5G low cost, Galaxy A32. Dopo le prime indiscrezioni giunte in rete nei mesi scorsi, i tempi per il debutto internazionale sembrano ormai maturi, visto l’arrivo della certificazione necessaria per la presentazione e la vendita sul mercato giunta proprio in questi giorni.

La connettività 5G sta ormai prendendo piede sempre più velocemente tra i device delle case produttrici di tutto il mondo ma, nel panorama dei telefonini a basso prezzo, è ancora relativamente assente. Con questo modello, successore del Galaxy A31 (in foto), la casa sudcoreana punta senza mezzi termini a quella precisa fascia di acquirenti che vogliono sfruttare l’altissima velocità di connessione e trasferimento dati senza necessariamente dover puntare su smartphone dal prezzo da capogiro o, più semplicemente, dover ripiegare sul 4G LTE che ormai sembra aver fatto il suo tempo, anche alla luce di una sempre maggiore presenza di ripetitori sul territorio.

Samsung Galaxy A32, caratteristiche tecniche

Con la certificazione FCC sono state svelate molte delle caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy A32. Posizionandosi a cavallo tra Galaxy A12 e Galaxy A42, alla già anticipata connettività 5G, si aggiunge quella Bluetooth 5.0 con LE, NFC e dual-band Wi-Fi. Il sistema operativo presente sul telefonino al momento della vendita è One UI 3.0, basato su Android 11.

Il nuovo telefono, registrato con il codice identificativo SM-A326J, potrà contare su uno schermo da 6,5 pollici, con design dello schermo Infinity-V, che prosegue anche sui bordi laterali per una visione ancora più immersiva, e avrà le dimensioni di 16,42×7,61×0,91 cm. Sebbene non sia ancora stata resa nota la capacità della batteria, di sicuro sarà in grado di supportare la ricarica almeno 10W, visto che verrà venduto insieme a un caricabatterie da 15W (9V/1.67A).

Parlando della fotocamera, sul retro il telefonino potrà contare su un sistema quad-cam con un sensore primario da 48MP, associato a una lente grandangolare e una dedicata alla fotografia macro. Tra le altre dotazioni, sarà presente un lettore di impronte digitale sul lato dello chassis, una presa per connettore USB di tipo C e un alloggiamento per connettore mini jack da 3,5 mm, utile per l’utilizzo di auricolari e cuffie con cavo.

Samsung Galaxy A32, data di rilascio

In mancanza di una presentazione diretta da parte di Samsung è difficile dire con certezza quando sarà ufficialmente presentato alla stampa e al pubblico il Galaxy A32 anche se, visto lo stato dell’arte, l’annuncio potrebbe essere imminente. Considerato il prossimo lancio di altri due modelli, ovvero il Galaxy A52 e il Galaxy A72 5G, il colosso sudcoreano potrebbe decidere per una data congiunta, inserendo il Samsung Galaxy A32 tra i prossimi debuttanti.