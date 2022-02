Smartphone Android più potenti: la classifica è cambiata

Dopo il rilascio da parte di Qualcomm della nuova generazione di processori Snapdragon 8 Gen 1 all’inizio di dicembre dello scorso anno, arrivano nella classifica di Antutu i primi smartphone dotati di questo nuovo chip. Antutu, lo ricordiamo, è una piattaforma aperta a tutti che permette di calcolare le prestazioni del proprio smartphone: man mano che arrivano nuovi e più potenti modelli, quindi, i vecchi vincitori perderanno la prima posizione.

Con l’arrivo dell’8 Gen 1 è successo proprio questo: i precedenti top di gamma 2021 dotati di Qualcomm Snapdragon 888 iniziano a scendere in classifica (anche se ancora se la battono: segno che l’8 Gen 1 può essere ulteriormente ottimizzato). Attualmente, c’è un solo modello dotato di Snapdragon 8 Gen 1 nella classifica dei telefoni di fascia alta: Xiaomi 12 Pro. Molti consumatori non hanno ancora potuto acquistare un nuovo top di gamma 2022, oppure preferiscono restare nella comfort zone del chip Snapdragon 888 che comunque offre prestazioni ancora ottime. Per quanto riguarda la classifica dei telefoni di fascia media, invece, al momento non ci sono scossoni e dominano ancora di telefoni con chip Snapdragon 778G o 780G.

Top di gamma più potenti Gennaio 2022

Questi, secondo Antutu, gli smartphone Android top di gamma più potenti del momento:

Xiaomi 12 Pro – Snapdragon 8 Gen1 – 128 GB+256 GB – punteggio: 979.499 Red Magic 6 – Snapdragon 888 – 16 GB+256 GB – punteggio: 858.275 ROG Phone 5s Pro – Snapdragon 888 Plus – 18 GB+512 GB – punteggio: 835.786 Red Magic 6R – Snapdragon 888 – 8 GB+128 GB – punteggio: 825.719 Realme GT – Snapdragon 888 – 12 GB+256 GB – punteggio: 823.383 ROG Phone 5 – Snapdragon 888 – 12 GB+256 GB – punteggio: 820.262 IQOO 7 – Snapdragon 888 – 8 GB+128 GB – punteggio: 817.309 OnePlus 9 Pro – Snapdragon 888 – 12 GB+256 GB – punteggio: 806.964 Galaxy S21 Ultra 5G – (888) Snapdragon 888 – 12 GB+256 GB – punteggio: 795.273 OnePlus 9 – Snapdragon 888 12 GB+256 GB – punteggio: 794.634

Smartphone medio gamma più potenti Gennaio 2022

Questi, secondo Antutu, gli smartphone Android di fascia media più potenti del momento: