Smartphone Huawei, arrivano nuove funzioni per la EMUI 10: quali sono

8 Marzo 2020 - Prosegue senza soste il rilascio della EMUI 10 su tutti gli smartphone Huawei: entro la metà del 2020 la nuova interfaccia utente dovrebbe arrivare su un numero considerevole di dispositivi. L’azienda cinese, però, è già al lavoro sui primi aggiornamenti alla EMUI 10 che dovrebbero andare a migliorare alcune funzionalità degli smartphone. Una sorta di EMUI 10.1 con piccoli miglioramenti che rendono il sistema più stabile e intuitivo.

Le notizie che arrivano dalla Cina parlano di 14 dispositivi Huawei che dovrebbero ricevere l’aggiornamento nei prossimi mesi per poi arrivare su tutta la pletora di smartphone che ancora sta aspettando la prima versione della EMUI 10. Quali saranno le principali novità del primo aggiornamento della EMUI 10? Si parla di generici miglioramenti per la Galleria, le Gesture e l’utilizzo Multiscreen dello smartphone, tutte funzionalità molto utili e che vengono utilizzate quotidianamente dagli utenti. Per il momento non si conoscono i tempi di rilascio della nuova EMUI 10, ma in teoria bisognerà aspettare ancora qualche paio di mesi.

Aggiornamento EMUI 10: quali sono le novità

Il pacchetto delle novità in arrivo con l’aggiornamento della EMUI 10 dovrebbe essere piuttosto corposo. Nelle indiscrezioni uscite sulla Rete in questi giorni si parla di miglioramenti per l’app Galleria, per la funzione Multi schermo e per le Gesture. Non si dovrebbe trattare di una rivoluzione epocale, ma solamente di piccoli cambiamenti per rendere ancora più stabili gli smartphone Huawei

Su quali smartphone arriverà l’aggiornamento della EMUI 10

In totale dovrebbero essere quattordici gli smartphone Huawei a ricevere la EMUI 10.1. Nella lista sono presenti tutti i principali dispositivi dell’azienda usciti negli ultimi mesi. Ecco quali sono:

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Honor 9X

Honor 9X Pro

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 10

Honor V10

Alcuni dispositivi sono presenti più volte, perché sono contemplate le diverse versioni uscite sul mercato.

Quando sarà disponibile l’aggiornamento della EMUI 10

Per l’arrivo del primo vero aggiornamento importante per la EMUI 10 bisognerà aspettare ancora un po’. Nell’ipotesi più probabile è che la EMUI 10.1 possa fare il suo debutto nei prossimi mesi, in contemporanea con l’uscita del Huawei P40.

Come scaricare l’aggiornamento

Quando Huawei deciderà di rilasciare il nuovo aggiornamento della EMUI 10 lo si potrà scaricare e installare sul dispositivo direttamente dall’app HiCare. Per farlo basterà accedere all’applicazione, premere su aggiornamenti e poi su Scarica.