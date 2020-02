Smartphone Huawei, in arrivo tante app gratuite su App Gallery

8 Febbraio 2020 - Sono in arrivo tante app gratuite su App Gallery, lo store online presente su tutti i dispositivi Huawei. Dall’inizio del blocco commerciale voluto da Donald Trump nella primavera/estate 2019, l’azienda cinese ha deciso di iniziare a investire pesantemente sul proprio app store, in modo da dare una valida alternativa ai propri utenti. E la politica adottata da Huawei sta iniziando a mostrare i suoi frutti: negli ultimi mesi sono aumentati gli utenti che scaricano le applicazioni da App Gallery, anche grazie all’arrivo di tanti programmi molto utilizzati dagli utenti.

Huawei ha annunciato che sono da poco disponibili tante nuove applicazioni, in particolar modo quelle più utilizzate dagli utenti italiani. L’azienda cinese ha investito per rendere disponibili app come RaiPlay e Mediaset Play, le due piattaforma on demand della Rai e Mediaset dove vedere in diretta streaming il meglio della programmazione TV. Non mancano le app dei testate giornalistiche principali (Corriere della Sera, TGCom 24, TuttoSport). Anche sul fronte gaming ci sono tante novità, a partite da Asphalt 9, probabilmente il titolo più importante per quanto riguarda i racing game. Ecco tutte le nuove applicazioni gratuite disponibili su App Gallery,

App Gallery, quali sono le nuove app disponibili

Dall’intrattenimento al gaming, passando per shopping e servizi bancari. App Gallery aggiunge alla propria offerta tante nuove applicazioni, tra cui tante utilizzate quotidianamente da migliaia si persone. Huawei ha deciso di puntare forte su App Gallery per offrire agli utenti una valida alternativa al Google Play Store.

Nella categoria Intrattenimento sono state aggiunte le app di RaiPlay, Mediaset Play e Infinity, piattaforme di video streaming molto popolari. In arrivo anche l’app SuperGuida TV che aiuta a scegliere cosa vedere la sera. Grande passo in avanti anche per quando riguarda le radio: aggiunte e applicazioni di tutte le principali stazioni italiane.

Sul fronte Informazione sono state rese disponibili le app di testate nazionali come il Corriere della Sera, SportMediaset, Tuttosport.com, TgCom 24. Non solo quotidiani, ma anche riviste come Grazie, GQ Italia, Focus, Wired e Sale&Pepe.

Per gli amanti dei videogame è arrivato Asphalt 9, probabilmente uno dei miglior racing game disponibili. Oltre ad Asphalt 9, gli appassionati possono scegliere anche Start Trek, The Walking Dead e Word Jungle – FREE Word.

Non possono mancare le app per i pagamenti digitali o per lo shopping. Su App Gallery sono arrivate Satispay, Nexi Pay, Trovaprezzi, Unieruo, Mediaworld, Subito e Yoox. Sul fronte Utility sono disponibili le app più popolari per tra gli italiani, quelle dedicate alle previsioni meteo.