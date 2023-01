Somebody I Used To Know: trama e cast

Cosa succede quando una maniaca del lavoro subisce uno stop inaspettato e torna momentaneamente nel paese in cui è nata, facendo i conti con la persona che era, che sognava di diventare e che è poi effettivamente diventata? Per scoprirlo bisogna attendere l’uscita su Prime Video di Somebody I Used To Know, nuovo film diretto da Dave Franco, già noto per The Afterparty e Now You See Me, e scritto da Franco insieme ad Alison Brie. La coppia è con questo progetto alla sua quarta collaborazione professionale.

Il cast di Somebody I Used To Know

Alison Brie (che fa coppia con Franco non solo professionalmente, ma anche nella vita: sono sposati dal 2017) è la protagonista del film insieme a Jay Ellis, che ha nella sua filmografia Insecure e Top Gun: Maverick. Nel cast ci sono poi Kiersey Clemons (Dope e Sweetheart), Haley Joel Osment (The Sixth Sense e Pay It Forward), Danny Pudi (Community e Knights of Badassdom) e Julie Hagerty (Freddy Got Fingered e Airplane!).

Dave Franco, che ha scritto e diretto il film, è anche un attore. Classe 1985, è noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Cole Aaronson nella nona stagione di Scrubs – Medici ai primi ferri, ma ha anche preso parte a numerose altre serie e film: ad esempio, Lo stravagante mondo di Greenberg, Fright Night – Il vampiro della porta accanto, Now You See Me – I maghi del crimine, Now You See Me 2 e The Disaster Artist.

La trama del film

Alison Brie interpreta Ally, la protagonista: una produttrice TV ossessionata dal lavoro che si trova suo malgrado a fare i conti con una grande battuta d’arresto professionale. Per trovare conforto in questo momento di crisi, la donna torna nella sua cittadina d’origine e i luoghi della sua infanzia e giovinezza diventano subito l’occasione per rivangare vecchi ricordi.

Ally, infatti, passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (interpretato da Jay Ellis). La giovane inizia così a mettere in discussione tutto: la persona che è diventata, quella che era prima… La situazione si fa ancora più confusa quando Ally scopre che Sean sta per sposare Cassidy (interpretata da Kiersey Clemons), una donna sicura di sé e creativa. Guardandola, la protagonista non può fare a meno di pensare alla sé stessa di un tempo… A partire da queste premesse, il film racconta una storia d’amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano a vicenda a riscoprire chi sono, da dove vengono e dove stanno andando.

Quando esce Somebody I Used To Know

Somebody I Used To Know dura 106 minuti e sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 10 febbraio 2023.

