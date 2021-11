Sony, lo smart TV da 55” in offerta per il Black Friday

Gli smart TV restano tra i prodotti tecnologici più ricercati e acquistati dagli utenti, soprattutto in questo periodo di switch-off e di bonus statali. Su Amazon ogni giorno vengono lanciate nuove promozioni sui televisori intelligenti e oggi c’è un’offerta molto interessante: lo smart TV Sony BRAVIA KD-55X80JP con schermo 4K Ultra HD da 55" pollici è scontato di 240 euro rispetto al prezzo consigliato.

Si tratta di un televisore lanciato nel 2021, con uno schermo molto buono che permette di vedere tutti i propri programmi preferiti in altissima definizione. Lo smart TV integra Google TV, la piattaforma che permette di installare centinaia di applicazioni, tra cui quelle di video streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e DAZN). Oltre al telecomando "intelligente" che facilita il lancio delle proprie app preferite, il televisore Sony può essere controllato anche con la propria voce. E permette anche di monitorare altri dispositivi smart presenti in casa. Il Sony BRAVIA KD-55X80JP è disponibile su Amazon a un prezzo di 759€ e può essere acquistato anche a rate a tasso zero con Cofidis in fase di check-out.

Scheda tecnica Sony BRAVIA KD-55X80JP

Un buon televisore deve avere oramai delle caratteristiche ben definite. Ad esempio, non può fare a meno di uno schermo 4K ULTRA HD. Ed è proprio la tipologia di display che troviamo sul Sony BRAVIA KD-55X80JP. Lo smart TV dell’azienda giapponese rispecchia alla perfezione quello che ci si aspetta da un televisore nel 2021. Oltre allo schermo 4K da 55" monta un processore di ultima generazione che permette di fare multitasking tra le applicazioni senza problemi di lag. Il processore 4K HDR X1 e 4K X-Reality PRO mostra immagini ottimizzate più vicine alla qualità 4K reale. Per quanto riguarda la parte audio c’è il supporto al Dolby Vision/Atmos e altoparlanti pensati per far vivere a casa un’esperienza da cinema.

Per quanto riguarda la parte di connettività, lo smart TV Sony è a tutti gli effetti un Google TV, con tutti i privilegi che ne conseguono. Si possono installare centinaia di app dallo store , tra cui tutte quelle di video streaming, ma non solo. Si possono ascoltare anche i propri brani preferiti, oppure rilassarsi con della musica di sottofondo.

Il telecomando ha anche una speciale funzione vocale: basta utilizzare la propria voce per cambiare canale, oppure per cercare programmi specifici. Logicamente, come tutti i TV lanciati negli ultimi anni, anche questo di Sony supporta il nuovo digitale terrestre e non si avrà nessun tipo di problemi quando verrà fatto lo switch-off

Sony BRAVIA KD-55X80JP: prezzo e sconto

Lo smart TV Sony BRAVIA KD-55X80JP è in offerta su Amazon a un prezzo di 759€, con uno sconto del 24% (-240 euro) rispetto al prezzo consigliato. Un prezzo che può essere considerato elevato, ma si tratta sempre di uno smart TV lanciato quest’anno e che ha un processore veramente innovativo. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero, ma il servizio non è offerto da Amazon, bensì da Cofidis e lo si può attivare solo in fase di check-out. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2022.

Sony BRAVIA KD-55X80JP

Per restare sempre aggiornato sulle offerte Black Friday 2021, clicca qui e iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram.