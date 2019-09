Sony State of Play: date e anticipazioni sul mega evento Playstation

20 Settembre 2019 - Buone notizie per tutti i fan della PlayStation. È stato confermato il nuovo State of Play, l’evento periodico di Sony trasmesso via streaming, durante il quale vengono presentate tutte le novità dedicate alla PlayStation. L’evento è fissato per il prossimo 24 settembre alle ore 22:00, ora italiana, e potrà essere seguito come sempre in diretta sui canali ufficiali Sony di Facebook, Twitter, YouTube e Twitch.

Sony ha voluto smentire l’indiscrezione uscita negli ultimi giorni sulla presentazione della PS5 fissata per l’ultima settimana di settembre. Durante lo State of Play del 24 settembre si parlerà solamente di videogame, per il momento non è prevista nessuna console. Cosa mostrerà Sony durante l’evento in streaming? Molto probabile che uno dei titoli protagonisti sarà The Last of Us Part II, la cui presentazione è prevista proprio per il 24 settembre. I gamer sperano anche in qualche novità per quanto riguarda Death Stranding, il nuovo videogioco sviluppato da Hideo Kojima.

Sony State of Play: cosa vedremo

Come di consueto, il Sony State of Play avrà una durata di circa 20 minuti e sarà un’occasione unica per scoprire in anteprima i nuovi videogiochi e tutti i progetti e i contenuti ideati dai team first party di PlayStation Worldwide Studios. Purtroppo bisogna frenare i bollenti spiriti: Sony ha già smentito ufficialmente che l’evento non rivelerà nulla sulla nuova PlayStation 5, per la quale bisogna ancora avere molta pazienza.

Il Sony State of Play potrebbe mostrare 4-5 nuovi videogame e anticipare qualche nuova funzionalità dei titoli in arrivo entro fine anno. Il 24 settembre è anche il giorno in cui verrà presentato The Last of Us Part II: probabile che venga mostrato un video sul gameplay. Alte le possibilità che si parli anche di Death Stranding e di Ghost of Tsushima.

Quando uscirà la PS5?

Rimane così deluso chi credeva di vedere finalmente la nuova PS5 proprio durante il Sony State of Play. Bisognerà attendere ancora un bel po’ di tempo prima di conoscere qualche dettaglio in più sulla nuova console di casa Sony. Sembra sempre più certo che la PlayStation 5 uscirà sul mercato durante il periodo natalizio del 2020, mentre la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire già all’inizio del prossimo anno. La nuova PS5 sarà quattro volte più potente della PS4 Pro e sarà in grado di supportare di default tutti i videogame con risoluzione 4K.

PS5: il prezzo

Bocche cucite in Sony anche su quello che sarà il prezzo della nuova console. Secondo una stima effettuata da Deutsche Bank, il costo di produzione della PS5 dovrebbe attestarsi intorno ai 386 e i 477 dollari, cosa che fa presupporre un prezzo di vendita finale intorno ai 499 dollari. Se il prezzo sarà veramente questo bisognerà vedere se nel nostro paese il prezzo della PS5 sarà di 499 euro o di circa 449 euro se la casa giapponese applicherà il cambio.