Spunta un nuovo Xiaomi 12: è Xiaomi 12S

All’attuale gamma Xiaomi 12, che al momento vede Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro già presentati e Xiaomi 12 Ultra in arrivo, dovrebbero aggiungersi, molto presto, altri due nuovi smartphone. I telefoni, che dovrebbero essere denominati Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro potrebbero avere molto in comune con il modello standard della gamma, vale a dire lo Xiaomi 12, eccetto una specifica tecnica non di poco conto: il chip.

Gli inediti device, il 12S Pro è identificato con il nome in codice 2206122SC e il 12S con nome in codice 2206123SC, dovrebbero avere un processore differente rispetto alla versione standard. Stando ad un’indiscrezione del sito cinese MyDrivers, i due smartphone avranno in dotazione il chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm (SM8475), SoC basato sul processo a 4 nm di TSMC (mentre l’8 Gen 1 attuale è prodotto da Samsung) e in arrivo nella seconda metà di quest’anno (sebbene altri rumor parlano di un lancio a maggio). Recenti indiscrezioni hanno rivelato che sia lo Xiaomi MIX Fold 2 che lo Xiaomi 12 Ultra e forse anche altri device della compagnia cinese si baseranno sul nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Xiaomi 12S e 12S Pro: come saranno

Oltre alle indicazioni sul processore che dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, non sono emersi altri particolari dettagli sui due misteriosi telefoni. Tuttavia, sia lo Xiaomi 12S che lo Xiaomi 12S Pro dovrebbero annoverare un migliore sistema di ricarica rapida e un comparto fotografico più ricco rispetto al modello standard, lo Xiaomi 12.

Quel che sembra al momento certo è che saranno dispositivi dalle caratteristiche leggermente superiori all’attuale gamma Xiaomi 12.

Xiaomi 12: com’è

Non si andrà, dunque, sotto le caratteristiche di Xiaomi 12 ma, al massimo, sopra. Il dispositivo, innanzitutto, presenta uno schermo straordinario. Si tratta di un AMOLED Full HD+ da 6,28 pollici con frequenza di aggiornamento fino 120 Hz (ottimo anche per il gaming).

Oltre al già noto chip Snapdragon 8 Gen 1, ottimo è anche il modulo fotografico posteriore a bordo dello smartphone e che vanta un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 13 MP e un tele-macro da 5 MP (su Xiaomi 12 Pro ci sono 3 sensori tutti da 50 MP); per la selfie-camera anteriore ci pensa un obiettivo da 32 megapixel.

La batteria di Xiaomi 12 è da 4.500 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 67W, wireless da 50W e wireless inversa da 10W.

Lo Xiaomi 12 è disponibile in Italia in diverse varianti di memoria. Attualmente, su Amazon il prezzo per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno costa 799,90 euro.

In alternativa è disponibile la versione 12X più compatta a circa 560 euro, o la versione Pro a circa 970 euro.

Xiaomi 12X 8/256GB