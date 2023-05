Sta arrivando Honor 90 Pro e sarà un top di gamma premium

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor 90 Pro è sempre più vicino e, di recente, ha ricevuto la certificazione 3C che ha confermato la ricarica rapida fino a 100W. Erede diretto dell’Honor 80 Pro (in foto) ancora arrivato in Italia, questo dispositivo promette performance e specifiche tecniche di altissimo livello, stando alle indiscrezioni condivise in rete dai leaker.

Tra queste, svettano sicuramente i rumor sul processore con gli ultimi aggiornamenti che danno per certa la presenza del nuovo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Se così fosse, ovviamente, Honor 90 Pro potrebbe avere tutte le carte in regola per sfidare i top di gamma dei brand più blasonati e dire la sua in un mercato sempre più saturo di offerte, tutte molto valide ma tutte anche molto costose. O, come si dice oggi, "premium".

Honor 90 Pro: come sarà

Il leaker Anthony (@TheGalox_ su Twitter) ha condiviso una parte delle specifiche tecniche di Honor 90 Pro: avrà un display OLED da 6,78 pollici e risoluzione 1,5K.

Il processore scelto da Honor dovrebbe essere uno Snapdragon 8 Gen 2, ma al momento non sono disponibili indicazioni su RAM e spazio di archiviazione disponibile, anche se non si escludono 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

Interessante notare come le ultime voci sul nuovo smartphone dell’azienda vadano a smentire quelle che circolavano in rete fino a pochi giorni fa che davano per scontata la presenza di un chip Snapdragon 8+ Gen 1 che, forse, potrebbe far parte della dotazione all’Honor 90 base.

Per il comparto fotografico l’unica certezza riguarda il sensore principale che dovrebbe essere un Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP. Un grande aggiornamento rispetto all’Honor 80 Pro che poteva contare su una fotocamera da 160 MP. Non ci sono, invece, ulteriori indicazioni riguardo agli altri obiettivi di Honor 90 Pro.

Per quanto riguarda le connessioni, ammettendo che il processore sia uno Snapdragon 8 Gen 2, ci sarebbe il supporto per le reti 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, e tutti i sistemi di geolocalizzazione satellitare. Nessuna conferma riguardo l’NFC ma, trattandosi di un top di gamma, la presenza del chip è assolutamente scontata.

Stesso discorso per la batteria di cui non ci sono ancora dati confermati, tuttavia il precedente modello aveva una da 4.800 mAh, per cui non si esclude la stessa capacità o, magari, un aumento fino a 5.000 mAh. Confermata, come già detto, la ricarica rapida a 100W.

Honor 90 Pro: quando arriva

Al momento, Honor non ha ancora confermato la data di lancio del nuovo Honor 90 Pro, ma secondo le indiscrezioni sul web l’azienda starebbe per annunciare un evento ufficiale di presentazione di questo modello, che si terrà alla fine di maggio o, al massimo, a inizio giugno. Naturalmente i rumor fanno riferimento al solo mercato cinese, visto che in Italia non sono arrivati nemmeno i dispositivi della serie 80.