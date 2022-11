Sta arrivando il primo tablet OnePlus

Poco più di un anno fa sono trapelati i primi rumor su un tablet (il primo in assoluto) marchiato OnePlus. Il brand infatti non si è ancora ufficialmente avventurato in questo segmento di mercato, ma sembra che ora si sia finalmente convinto a farlo. Questo primo tablet potrebbe arrivare il prossimo anno, secondo nuove indiscrezioni in arrivo dal famoso leaker Max Jambor, che normalmente, quando si tratta di OnePlus, fornisce anticipazioni che si rivelano veritiere.

OnePlus tablet cosa sappiamo

Il tablet OnePlus, secondo i rumor ma anche secondo la logica, potrebbe essere un adattamento dell’Oppo Pad (in foto), cosa che non stupisce visto che Oppo è la casa madre di OnePlus.

L’Oppo Pad è stato lanciato ufficialmente all’inizio di quest’anno come tablet di fascia alta, grazie all’utilizzo del processore Snapdragon 870. A questo potente SoC si aggiungono 6 GB di RAM, un display LCD da 11 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Esiste in commercio anche una versione meno performante, ovvero l’Oppo Pad Air che ha un display LCD 2K da 10.36 pollici con refresh rate a 60 Hz pilotato da processore Snapdragon 680.

I due modelli in questione non sono stati proposto in molti mercati, ma sappiamo che il prezzo dell’Oppo Pad è di circa 450 euro. Questo sarebbe il tablet su cui OnePlus baserebbe il suo primo modello in questa fascia di mercato, introducendo però una serie di modifiche alle sue specifiche.

Come detto arriverebbe nei negozi con il nome, neanche troppo creativo, di OnePlus Pad, almeno così dicono le indiscrezioni. Il design sarebbe lo stesso che già conosciamo nel tablet Oppo, ma le differenze verranno apportate, ad esempio, in sezioni come interfaccia, processore o memoria anche se pare certo l’utilizzo di Android 12L come sistema operativo. Quindi, in fin dei conti saranno due tablet diversi a livello di hardware anche se molto simili nel design.

OnePlus tablet, arriverà in Europa?

Bisogna ricordare che OnePlus ha registrato il nome di questo tablet nell’Unione Europea già un anno fa. Quindi tutto indica che queste voci sono vere, a meno che non si tratti di qualcosa di completamente diverso. In ogni caso, bisognerà attendere qualche mese affinché questo primo tablet del brand cinese diventi ufficiale. Sarà entro il 2023, ma nessuna data specifica al momento è trapelata.