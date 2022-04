Sta arrivando Motorola Edge 30: un medio che forse costerà troppo

Appena archiviata la presentazione del Motorola Edge Plus (2022) negli Stati Uniti, conosciuto come Motorola Edge 30 Pro nel resto del mondo (in foto) e da non confondere col precedente Edge Plus in vendita anche in Italia, sembra sia arrivato il momento di pensare al lancio del Motorola Edge 30. Lo rende noto il sito XDA Developers che ha scovato l’anteprima del nuovo smartphone tra le pagine di Idle Fish, un e-commerce cinese del gruppo Alibaba.

Su Idle Fish si fa riferimento a un telefono identificato come modello di XT2203-1, che corrisponde a precedenti informazioni non ufficiali proprio al Motorola Edge 30. Insomma, sembra che il Motorola Edge 30 in versione “liscia" sia pronto per arrivare sul mercato, anche su quello europeo. Il dubbio, però, è se arriverà ad un prezzo valido e allettante considerando che si tratterà di una versione economica di un telefono, l’Edge 30 Pro, che proprio su un ottimo rapporto prezzo-prestazioni si è fatto un ottimo nome. Così, paradossalmente, se il prezzo non sarà giusto il vero nemico di Motorola Edge 30 potrebbe essere proprio il fratello maggiore Edge 30 Pro.

Motorola Edge 30: come sarebbe

Il chip a bordo del telefono di fascia media sarebbe il Qualcomm Snapdragon 778+, inedita versione “plus" del già noto e apprezzato Snapdragon 778 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Non sappiamo se ci sarà uno slot disponibile per la scheda microSD.

Il display sarebbe un OLED FHD+ da 6.5 pollici (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento da 144 Hz.

La configurazione delle fotocamere dovrebbe includere un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra wide da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Il sensore anteriore sarebbe da 32 MP, inserito in un foro nella parte superiore dello schermo.

La batteria sarebbe da 4.020mAh con ricarica da 33W. Il sistema operativo sarebbe Android 12 con la solita interfaccia My UX di Motorola molto pulita ed essenziale.

Motorola Edge 30: prezzi e disponibilità

Rispetto alla data di lancio possiamo solo supporre che sarà agli inizi di maggio, considerato il volume delle notizie non confermate che sono in circolazione e che tale volume è anche in crescita nelle ultime settimane.

Il prezzo sarebbe di 549,90 euro per la versione 8/128 GB, stando ai rumor. Probabilmente un prezzo ancora troppo alto per un telefono di fascia media dotato di un chip come lo Snapdragon 778+ e considerando, tra l’altro, che il ben più potente Motorola Edge Pro si trova già in offerta a prezzi solo di poco superiori.

