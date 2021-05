Star Wars Day: su Disney+ una programmazione speciale

Lo Star Wars Day è la ricorrenza speciale che si celebra ogni 4 maggio. In questa data, i fan del mondo creato da George Lucas si dedicano a lunghe maratone dei film che compongono la saga, contenuti speciali, meeting e altri eventi a tema. La data è legata a una famosa citazione del film "May the Force be with you" (Che la forza sia con te).

L’assonanza tra le parole May, che in italiano si traduce con maggio, e Force, che invece assomiglia al numero 4 in inglese (four) ha portato a eleggere il 4 maggio come il giorno dedicato alla saga. Nata timidamente nel 1979, la giornata negli anni ha acquisito sempre più importanza. Neanche la pandemia può fermare la devozione verso Guerre Stellari, così, anche nel 2021 gli appassionati festeggeranno in tanti modi. Visto che non si può uscire e creare assembramenti, Disney + ha regalato ai suoi abbonati una programmazione speciale, ricca di contenuti in esclusiva. Oggi sulla piattaforma debuttano la nuova serie originale, Star Wars: The Bad Batch, un cortometraggio de I Simpson a tema e altri contenuti pensati per celebrare la galassia lontana, lontana.

Star Wars: The Bad Batch su Disney +

La serie è incentrata sulle vicende di una squadra speciale composta da cloni sperimentali della Bad Batch, di cui si è parlato per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars.

Lo show, quindi, è ambientato dopo la Guerra dei Cloni. I membri della Bad Batch sono diversi geneticamente da quelli che compongono l’Esercito dei Cloni, ognuno di loro possiede una speciale abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti. Nella serie tv, ogni membro di questo strepitoso equipaggio dovrà affrontare difficili missioni mercenarie e lottare per sopravvivere. Saranno chiamati a superare i loro limiti per capire qual è la loro strada.

Star Wars: The Bad Batch è una serie ricca di adrenalina, pensata per chi ha sempre amato gli effetti speciali e le fantastiche creature che affollano il mondo di George Lucas.

Debutta con una premiere il 4 maggio alle ore 9:00 sul Canale Star Wars di Disney +.

I Simpson, l’episodio speciale su Star Wars il 4 maggio

Maggie Simpson sarà la protagonista dell’episodio speciale de I Simpson intitolato "Il risveglio della Forza dopo il riposino". La puntata è ambientata in un asilo di Springfield dove la piccola si avventura alla ricerca del ciuccio che le è stato rubato. Il cortometraggio è davvero divertente ed è perfetto per chi ama sia Star Wars che I Simpsong. L’avventura di Maggie, infatti, la porterà a conoscere dei giovani Padawan, ma anche i droidi e le truppe ribelli. Non manca l’incontro con i Signori dei Sith e una battaglia finale contro il lato oscuro.

L’episodio è disponibile dalle ore 00:01 del 4 maggio.

Star Wars Day: altri contenuti speciali su Disney +

Accanto ai due contenuti cardine dello Star Wars Day, la piattaforma proporrà anche:

Star Wars Pianeti , un documentario che permetterà al pubblico di visitare i luoghi più iconici della saga, come Hoth, Sorgan e gli altri pianeti della Galassia

, un documentario che permetterà al pubblico di visitare i luoghi più iconici della saga, come Hoth, Sorgan e gli altri pianeti della Galassia Star Wars Astronavi e veicoli, il documentario è incentrato sulla storia e le caratteristiche dei mezzi che hanno fatto la storia dei film. Si potranno esplorare e conoscere meglio gli interni e gli esterni della Millennium Falcon e di uno Star Destroyer Imperiale.

Insomma, sarà una giornata intensa, ricca di contenuti da guardare e riguardare. E ricordiamo che, per i più nostalgici, sulla piattaforma è disponibile l’intera saga di Star Wars!