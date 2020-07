Stranger Things 4, novità sullo sviluppo della storia  

Stranger Things si prepara a tornare in streaming su Netflix con la quarta stagione e sono molti i filoni rimasti aperti nella terza. Se il destino dello sceriffo Jim Hopper tiene col fiato sospeso, in molti sono curiosi di vedere l’evoluzione della storia d’amore tra Nancy Wheeler e Jonathan Byers, che si troveranno a fare i conti con la distanza.

L’amore non è uno dei temi centrali della popolare serie fantasy di Netflix, ma accompagna la storia e i suoi personaggi. Ci sono Eleven e Mike, che da amici si ritrovano nella loro esperienza del primo amore. C’è l’intesa tra lo sceriffo Hopper e la madre single Joyce Byers, soffocata dalle difficoltà del mondo degli adulti. E poi c’è la storia tra Nancy e Jonathan, che dopo due stagioni vede nascere un sentimento che sarà messo a dura prova dalla distanza. Anche se l’aspetto sentimentale gioca un ruolo marginale nello svolgersi degli eventi, i fratelli Duffer sanno utilizzarlo sapientemente, tra ironia e concretezza, senza scadere nel cliché.

Stranger Things 4, che fine per Nancy e Jonathan?

Una relazione non è mai semplice, soprattutto se ti ritrovi a combattere contro i mostri del Sottosopra, tra esperimenti militari segreti e una lotta contro il tempo per salvare il mondo. Ancor meno semplice da gestire è una relazione a distanza, per di più ambientata negli anni Ottanta, dove la tecnologia non aiuta come oggi la comunicazione. Lo sa bene il giovanissimo Dustin Henderson, che nella terza stagione di Stranger Things per parlare con la sua fidanzatina Suzie porta gli amici a camminare per ore per arrivare a un ripetitore che gli permettesse di parlarle.

In Stranger Things 4 il tema dell’amore a distanza tornerà, ma stavolta i protagonisti saranno Nancy Wheeler, interpretata da Natalia Dyer, e Jonathan Byers, interpretato da Charlie Heaton. Nel finale della terza stagione i due si salutano per il trasloco di lui con il fratello Will e la mamma Joyce, ma rimanere in contatto non sarà semplice.

A lanciare qualche indiscrezione sono gli stessi attori, parlando in alcune interviste dei propri personaggi di Stranger Things. Le parole pronunciate fanno pensare a una possibile chiusura di questa storia d’amore, nata nel corso delle prime due stagioni, fino a concretizzarsi appunto nella terza con una separazione forzata. Per sapere cosa hanno in serbo per i due i creatori della serie, i fratelli Duffer, bisognerà attendere l’arrivo di Stranger Things 4.