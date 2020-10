Stranger Things 4: gli sceneggiatori svelano i titoli degli episodi

Stranger Things 4 è una delle serie tv più attese del momento. Dopo la lunga pausa dovuta al lockdown, gli attori e tutta la troupe sono tornati sul set a settembre, attenendosi a tutte le norme anti-contagio. Le riprese attualmente si stanno svolgendo in Georgia, ma molte scene verranno girate anche fuori dagli Stati Uniti, come comunicato ufficialmente dalla produzione.

Con l’inizio dei lavori, i fan sono impazienti di sapere tutte le anticipazioni possibili e gli autori si divertono a offrire indizi e svelare segreti, o presunti tali. Qualche giorno fa hanno svelato i titoli di tre episodi della prossima stagione, che sarà composta totalmente da nove puntate. Purtroppo, nessuno ha la certezza che siano ufficiali, ma sembrerebbero rappresentare uno scherzo per i fan più curiosi. Saranno davvero questi i titoli definitivi? I creatori dello show non hanno svelato il mistero, in perfetto stile Stranger Things.

Stranger Things 4: il mistero dei titoli

Dopo le pressanti richieste dei fan su alcuni dettagli delle prossime puntate, gli sceneggiatori hanno postato su Twitter i titoli della seconda, terza e quarta puntata.

Il primo è Tick Tock Mr Clock, ovvero il titolo di una famosa canzone americana per bambini. Il secondo è You Snooze You, un proverbio simile a quello italiano “chi dorme non piglia pesci” mentre il terzo titolo è Wakey Wakey Eggs and Bakey, un altro modo di dire per indicare che, anche se non ci sono uova e bacon, la colazione è comunque pronta.

Le frasi a molti sono sembrate solo uno scherzo da parte dei creatori della serie, anche perché sono singolari e di fatto non svelano nulla della trama di Stranger Things. Non a caso, sono state comunicate proprio nel mese di Halloween, che in America è quello dedicato agli scherzi e al divertimento, un po’ come il nostro carnevale.

Gli sceneggiatori non sono nuovi a giochi di questo tipo. Infatti a giugno, avevano promesso di condividere con il pubblico una foto che rappresentasse l’intera quarta stagione e avevano pubblicato sui social i nuovi copioni, lasciando così delusi gli spettatori, che invece desiderano anticipazioni più interessanti.

L’unico titolo che finora sembra quello definitivo è quello del primo episodio: “Chapter One: The Hellfire Club”, che in italiano si traduce con “Capitolo Uno: Il Club Infernale”. I fan si sono chiesti il motivo di tale scelta. Il nome “Club Infernale” si riferisce sia all’omonimo gruppo di personaggi che compare nei fumetti Marvel, acerrimi nemici degli X-Men, sia a dei gruppi segreti diffusi in Gran Bretagna e Irlanda nel XVIII secolo.

Nella trama si farà riferimento a Chernobyl?

Secondo diverse teorie, tra i temi della quarta stagione ci sarà anche un chiaro riferimento al dramma di Chernobyl del 1986, e questo sarebbe in linea anche con le storie finora narrate che fanno riferimento a esperimenti nucleari in cui sono coinvolte Russia e America.

Un’altra teoria riguarda invece Undici: la ragazza con i sorprendenti poteri magici sarà rapita dal Mindflyer e diventerà cattiva. Naturalmente, si tratta solo di congettura e occorrerà attendere l’uscita della serie per fare chiarezza.

Quando uscirà Stranger Things 4

Originariamente, la quarta stagione sarebbe dovuta uscire nel 2020, ma le importanti complicazioni causate dalla pandemia hanno portato ad uno slittamento delle riprese. Secondo le ultime indiscrezioni potremo vedere le nuove puntate durante la primavera del 2021.

Nel frattempo, però è possibile vedere le prime tre stagioni di Stranger Things su Netflix oppure lasciarsi conquistare dalle serie tv simili già disponibili in tante piattaforma di video streaming.