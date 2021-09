TCL svela un nuovo smartphone 5G low cost

La compatibilità con la rete 5G è ormai entrata stabilmente tra le caratteristiche tecniche anche degli smartphone economici: bastano meno di duecento euro per comprare un telefono a prova di futuro, in grado di agganciare almeno le frequenze 5G Sub-6 GHz della nuova rete dati veloce sempre più diffusa anche in Italia.

L’ultimo arrivato in questa categoria di prodotti è il TCL 20R 5G, appena presentato dalla storica multinazionale cinese TCL che proprio quest’anno festeggia 40 anni di storia e che è ben nota per i suoi telefoni dall’elevato rapporto prezzo/caratteristiche. TCL 20R 5G, inoltre, offre anche alcune caratteristiche tipiche degli smartphone di fascia media, ma nella fascia di prezzo bassa del mercato, e si basa su un chip assolutamente rodato ed affidabile come il MediaTek Dimensity 700. Resta comunque uno smartphone economico, destinato a chi ha soprattutto la priorità di spendere poco. Solo che quest’anno, grazie all’evoluzione della tecnica, si può spendere poco e portarsi a casa un buon telefono con connessione 5G.

TCL 20R 5G: caratteristiche tecniche

TCL 20R 5G è un dispositivo con schermo da 6,52 pollici di diagonale, di tipo LCD e con luminosità di picco di 500 nit. Non è un pannello di altissima qualità, ma la tecnologia proprietaria NXTVISION promette di sopperire ai limiti dell’LCD in quanto a riproduzione dei colori e contrasto.

Buono, invece, il refresh rate: arriva a 90 Hz, un valore fino all’anno scorso impensabile in questa fascia di prezzo. Fascia di prezzo che, invece, si vede tutta nel comparto fotografico posteriore: 13+2+2 MP, rispettivamente sensore principale, di profondità e macro.

Il chip Dimensity 700 (affiancato da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna) è più che sufficiente per le operazioni di base, come la navigazione Web, i social, la visione di contenuti in streaming, e non consuma molto. Cosa che, unita ad una più che buona batteria da 4.500 mAh dovrebbe garantire una elevata autonomia tra una carica e l’altra: TCL dichiara 10 ore di riproduzione video, 34 ore di telefonate o 210 ore di riproduzione audio.

TCL 20R 5G: quanto costa

TCL 20R 5G non è chiaramente un cellulare per chi cerca le massime prestazioni o ha bisogno di fare foto d’artista: è un dispositivo che segue la filosofia del “5G for All“, cioè dare a tutti la possibilità di connettersi ad Internet sfruttando le reti di ultima tecnologia.

E, infatti, il prezzo è proprio per tutti: si parte da 179,90 euro per la versione 4/64 GB e si arriva a 209,90 euro per la versione 4/128 GB. Entrambe le versioni saranno in vendita da metà settembre.