Telefonia mobile, come avere giga extra con la Solidarietà Digitale

14 Marzo 2020 - Tra le iniziative messe in atto dalle grandi aziende italiane per far sì che il nostro Paese affronti al meglio l’emergenza coronavirus ci sono quelle della cosiddetta “Solidarietà Digitale“, un progetto lanciato dal Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione per offrire servizi gratuiti ai cittadini italiani.

Poiché è fondamentale restare a casa e puntare tutto sul lavoro a distanza, moltissimi grandi gruppi tecnologici offrono gratuitamente prodotti e servizi online: e-learning per la teledidattica, strumenti per lo smart working, indirizzo PEC gratuito per un anno (Italiaonline) e contenuti editoriali gratuiti. Tra i servizi disponibili ci sono anche quelli messi a disposizione dalle grandi aziende telefoniche come Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Iliad: giga gratis e chiamate illimitate. Ogni operatore offre qualcosa di diverso, attivabile con una specifica procedura da tutti i suoi utenti. Alcune offerte gratuite sono riservate ai privati, altre alle aziende.

Tim: Giga e minuti illimitati per tutti

La solidarietà digitale di Tim consiste nell’offrire a tutti i suoi clienti, sia privati che business, Giga illimitati da mobile per 1 mese e chiamate illimitate da rete fissa fino a fine aprile. L’offerta si attiva dalla sezione TIM Party dell’app My TIM o dalla pagina Web dedicata. Le chiamate illimitate da telefono fisso si attivano chiamando il Servizio Clienti 187.

Vodafone: Giga illimitati agli studenti

Gli utenti Vodafone tra i 14 e i 26 anni potranno usufruire di Giga illimitati per continuare a studiare da casa. L’offerta gratuita si attiva chiamando il 42100 e si disattiverà in automatico dopo un mese.

WindTre: 100 Giga per 7 giorni

A partire da metà marzo gli utenti WindTre riceveranno un messaggio SMS che li avverte della possibilità di usufruire di 100 Giga gratuiti, per un periodo di sette giorni. All’interno del messaggio ci sarà il link per attivare l’offerta.

Fastweb: 1 milione di Giga gratis

Molto particolare l’offerta gratuita di solidarietà digitale destinata ai clienti Fastweb Mobile: la società a partire da metà marzo metterà a disposizione un plafond di 1 milione di Giga. I clienti non dovranno far nulla: appena termineranno i Giga previsti dal proprio piano tariffario attingeranno automaticamente dal plafond (fino a un massimo di 120GB per ogni scheda SIM). Quando il plafond sarà esaurito si tornerà alla tariffazione normale.

Iliad: 10 Giga e chiamate gratis verso l’estero

Ancora diversa è l’offerta di solidarietà digitale di Iliad, destinata solo a chi ha attivato l’offerta Voce da 4,99 euro. A questi utenti verranno offerti 10 GB di dati e la possibilità di fare telefonate gratis in Italia e 60 Paesi del mondo. Il servizio si attiva e disattiva senza l’intervento degli utenti, che saranno però avvertiti tramite SMS.