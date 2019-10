Telefonini rari, questi modelli valgono più di 1000 euro: quali sono

Fonte foto: Shutterstock 1 di 8 Telefonini che valgono una fortuna Per molti di noi hanno rappresentato il primo approccio con il mondo mobile, mentre per i più giovani sono dei residuati bellici. Di che cosa stiamo parlando? Dei cellulari "old style". Quelli che utilizzavamo per effettuare le nostre prime chiamate "in movimento". Dispositivi che a riguardarli ora sembrano simili a delle navicelle spaziali, per dimensioni e design. Ora siamo abituati a utilizzare smartphone a tutto schermo, molto differenti per funzionalità e per dimensioni. Molti di quei cellulari che all'epoca rappresentavano quanto di meglio potesse offrire la tecnologia, stanno conoscendo una seconda giovinezza, soprattutto tra i collezionisti.

Fonte foto: Lenscap Photography / Shutterstock.com 2 di 8 I telefonini da collezione Nokia, Motorola, Ericsson: aziende che hanno segnato un'epoca e che hanno lanciato sul mercato i primi telefonini commerciali. Con alterne fortune alcune di queste società ancora sopravvivono nel mercato degli smartphone, ma il meglio lo hanno dato a cavallo tra gli anni '90 e 2000. Alcuni dei cellulari che hanno lanciato sono diventati così iconici che ancora oggi vengono ricordati per le il loro design e le loro caratteristiche. Il Nokia 3310 è il telefonino più amato tra coloro che sono nati tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. Ebbene, se siete possessori di uno di questi telefonini iconici dovete sapere che avete tra le vostre mani una vera e propria fortuna. Il mercato dei telefonini old style ha conosciuto un'impennata in questi anni e alcuni modelli valgono anche più di 1000 euro, più di un iPhone 11. Ecco quali sono.

Fonte foto: Pe3k / Shutterstock.com 3 di 8 Nokia 3310 Partiamo proprio da lui, dal telefonino che ha segnato la storia del mondo mobile: il Nokia 3310. L'azienda finlandese due anni fa ha lanciato anche un nuovo modello, con linee più moderne e un nuovo software. Ma se a casa avete ancora un Nokia 3310 "prima versione" tenuto alla perfezione e funzionante può valere nel mercato dell'usato e dei collezionisti fino a 100 euro. Solitamente la valutazione oscilla tra i 40 e i 100 euro a seconda delle condizioni.

Fonte foto: Web 4 di 8 Nokia 8810 Continuiamo con Nokia. Anche in questo caso parliamo di un telefonino iconico soprattutto per il design unico nel suo genere e che Nokia ha riproposto lo scorso anno in una veste tutta nuova. Per chi non lo avesse capito stiamo parlando del Nokia 8810, molto ricercato nel mercato dei collezionisti. Se ne avete un modello ancora funzionante lo potete vendere a circa 100 euro.

Fonte foto: Holger.Ellgaard / Wikimedia 5 di 8 Ericsson T28 Insieme a Nokia, Ericsson è una delle aziende che ha segnato la prima epoca dei cellulari. L'Ericsson T28 è stato uno dei telefonini più venduti nel suo periodo ed era caratterizzato da uno sportellino e da un display di piccole dimensioni. Se si dispone di un Ericsson T28 funzionante, insieme a tutti gli accessori, si riesce a ricavare fino a 100 euro.

Fonte foto: Pinterest 6 di 8 Motorola DynaTAC 800X Dall'immagine già capite che si tratta di uno dei primi cellulari lanciati sul mercato. Prodotto da Motorola, il DynaTAC 800X è stato lanciato nel 1984 e tra i collezionisti è uno dei dispositivi più richiesti. Il motivo è molto semplice: l'azienda statunitense ne ha prodotti solo 300mila esemplari e a più di 35 anni di dispositivi ancora perfettamente funzionanti ne sono rimasti ben pochi. Il valore? Si parla di più di 1000 euro, più di un iPhone 11.

Fonte foto: Web 7 di 8 Mobira Senator Più che un telefonino sembra essere una cabina telefonica portatile. E quando fu lanciato veniva utilizzato più o meno in quel modo. Mobira Senator è stato il primo "telefonino" prodotto da Nokia, nel lontano 1981. Di Mobira Senator in giro se ne trovano pochissimi e per questo motivo può valere una vera e propria fortuna. I collezionisti sono disposti a sborsare più di 1000 euro per questo cellulare.