Al giorno d’oggi per acquistare un telefono non bisogna per forza spendere troppo, infatti a meno di 200 euro si possono trovare tantissimi modelli con un buon rapporto qualità-prezzo. In questa fascia ci sono diversi modelli Xiaomi, tra cui smartphone con ottime fotocamere come i device della serie Note, oppure dispositivi Samsung eleganti ad alte prestazioni, con proposte adatte ad ogni esigenza. Vediamo quali sono i migliori smartphone sotto i 200 euro acquistabili nel 2020.

Se vuoi spendere meno di 200 euro puoi scegliere tra diversi smartphone cinesi e telefoni Samsung: ecco i migliori modelli.

Huawei P Smart 2019

Uno dei migliori smartphone a meno di 200 euro è il Huawei P Smart 2019, un telefono moderno dalle ottime prestazioni. Il device propone un display LCD da 6,2 pollici, con risoluzione FHD+ 1080×2340 pixel, la funzione Dual SIM, la connettività Bluetooth 4.2 e la tecnologia NFC. È presente il modulo Wi-Fi e il supporto per le reti mobili 4G+, con porta nanoSIM, GPS e GLONASS.

Il Huawei P Smart 2019, acquistabile su Amazon, è dotato di un processore octa-core a 2.2 GHz, con chipset Kirin 710, 3GB di RAM e memoria da 64GB espandibile tramite microSD. C’è una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 13MP e camera con effetto Bokeh da 2MP, con registrazione video Full HD a 60 fps e fotocamera frontale da 8MP. Completano la dotazione una batteria da 3400 mAh e il sistema operativo Android 9 Pie.

Xiaomi Redmi Note 8

Un ottimo smartphone a meno di 200 euro è lo Xiaomi Redmi Note 8, proposto a un prezzo imperdibile su Amazon. Questo dispositivo ha un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665, con GPU Adreno 610, 4GB di RAM e memoria interna da 64GB espandibile tramite microSD. Spettacolare la Quad Camera da 48MP con apertura focale f/1.8, con ultra grandangolare da 8MP, sensore con effetto Bokeh da 2MP e teleobiettivo da 2MP, con fotocamera frontale da 13MP.

Lo Xiaomi Redmi Note 8 ha un display LCD da 6,3 pollici con risoluzione FHD+, inoltre propone la connettività Bluetooth 5.0, il supporto per le reti 4G+, i moduli GPS e GLONASS, una batteria da 4000 mAh e la ricarica rapida a 18W. Ovviamente si possono registrare video 4K a 30 fps, mentre sistemi evoluti di intelligenza artificiale aiutano a scattare ottime foto, per scatti davvero nitidi e ben a fuoco.

OPPO A9 2020

Device di ultima generazione, che puoi acquistare su Amazon, uno dei migliori smartphone a meno di 200 euro è l’OPPO A9 nella versione 2020. Lo schermo è grande e ben illuminato, con display LCD da 6,5 pollici e risoluzione FHD+ 1080×2340 pixel con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Oltre al sistema operativo Android 9 Pie c’è un processore octa-core a 2 GHz, con 4GB di RAM e memoria da 128GB espandibile.

L’OPPO A9 ha il lettore di impronte digitali, la tecnologia NFC e la connessione Bluetooth 5.0, con funzione Dual SIM, supporto nanoSIM e reti mobili 4G+, GPS e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 10W. Per scattare foto veramente stupende è presente una tripla fotocamera da 48MP, con sensore effetto Bokeh da 2MP e grandangolare da 8MP con ampia visione e apertura focale f/2.4.

Xiaomi Redmi Note 9S

Caratterizzato da un grande display LCD da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, lo Xiaomi Redmi Note 9S è il migliore smartphone sotto i 200 euro del 2020. Il punto di forza è senza dubbio la Quad Camera posteriore da 48MP con apertura focale f/1.8, sensore effetto Bokeh da 2MP, grandangolare da 8MP e camera Macro da 5 MP, con fotocamera frontale da 16MP e registrazione video 4K a 30 fps.

Il Redmi Note 9S è equipaggiato con un potente processore octa-core 2.3 GHz, con chipset Qualcomm Snapdragon 720G, GPU Adreno 618, RAM da 4GB e memoria interna da 64GB espandibile tramite microSD. Si tratta di un telefono Dual SIM con supporto per nanoSIM, con Bluetooth 5.0, sistema operativo Android 10 e moduli GPS e GLONASS. L’autonomia è di lunga durata, con batteria agli ioni di litio da 5020 mAh e ricarica rapida a 18W. Scopri il prezzo su Amazon.

Samsung Galaxy A30s

Tra gli smartphone a 200 euro migliori c’è anche il Samsung Galaxy A30s, un telefono elegante ad alte prestazioni, con processore octa-core a 2.2 GHz, chipset Exynos 7885 e GPU Mali-G71, 3GB di RAM e memoria di 32GB espandibile. Bellissimo il display Super AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione HD+ 720×1560 pixel, lettore di impronte digitali, accelerometro, bussola digitale e giroscopio.

Il Galaxy S30s della Samsung ha una tripla fotocamera posteriore da 25MP, con grandangolare da 8MP e sensore con effetto Bokeh da 5MP, abbinata a una fotocamera frontale per i selfie da 16MP con registrazione video Full HD a 30 fps. Ottima la connettività, con Bluetooth 5.0, moduli Wi-Fi, GPS e GLONASS, supporto per le reti mobili 4G+ e tecnologia NFC per i pagamenti Contactless. Non manca una potente batteria da 4000 mAh, con ricarica rapida a 15W. Compralo subito su Amazon.