Gli smartphone Xiaomi sono entrati a tutti gli effetti nella competizione globale relativa ai mobile device, grazie alla vasta gamma di prodotti e all’ottimo rapporto qualità prezzo. Dato che si tratta di un brand piuttosto recente sul mercato europeo, molti utenti si chiedono quale sia il miglior Xiaomi da acquistare. Il brand cinese riesce a soddisfare ogni esigenza, ma soprattutto tutte le tasche partendo da cellulari Xiaomi basici che costano fino a 200 euro, per arrivare a tecnologie decisamente più complesse che competono con i modelli top di gamma dei principali competitor. Vediamo subito quale Xiaomi comprare.

Smartphone Xiaomi: caratteristiche

Il marchio cinese è stato fondato nel 2010, ma è arrivato in Italia solamente nel corso del 2018 ed è pertanto molto recente sul mercato nazionale. Fin da subito però i suoi prodotti si sono contraddistinti per alcune caratteristiche:

l’ ampiezza della gamma che comprende sia smartphone basici, sia modelli top di gamma con un design e una tecnologia molto avanzati, con un software personalizzato che permette di eliminare i bug in tempi molto brevi;

che comprende sia smartphone basici, sia modelli top di gamma con un design e una tecnologia molto avanzati, con un software personalizzato che permette di eliminare i bug in tempi molto brevi; il rapporto qualità prezzo che comprende i componenti interni, la qualità di costruzione e la durabilità nel tempo.

In generale quindi, per capire qual è il miglior smartphone Xiaomi secondo le proprie esigenze, si possono dividere i diversi modelli in fasce di prezzo e qualità.

Migliori smartphone Xiaomi economici (sotto 200 euro)

I telefoni Xiaomi sotto i 200 euro rappresentano una soluzione ideale per chi non vuole spendere troppo, acquistando comunque un device completo con tantissime funzionalità utili e un ottimo comparto fotografico. Ecco i migliori smartphone Xiaomi economici sul mercato da non perdere.

Xiaomi Redmi 9C

Fonte foto: Amazon

Il telefono Xiaomi entry level della gamma 2020 è il Redmi 9C, uno smartphone Dual SIM lanciato con un prezzo veramente vantaggioso. Questo dispositivo dispone di un display da 6,53 pollici HD+, con sistema operativo Android 10 e processore Helio G35 a 2 GHz, 2 GB di RAM e una memoria da 32 GB espandibile tramite una microSD. La connettività presenta sia il Bluetooth 5.0 sia la tecnologia NFC, con modulo 4G+ fino a 600 Mbps. I sensori fotografici posteriori sono in tutto quattro, con quello principale da 13 MP, registrazione video Full HD e fotocamera frontale per i selfie da 5 MP, più una batteria da 5000 mAh molto affidabile.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 2 GB e memoria 32 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,53” HD+

4 fotocamere posteriori 13+5+2+2 MP

Fotocamera frontale 5 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Quad Camera

Autonomia elevata

Connettività moderna

Xiaomi Redmi 9

Fonte foto: Amazon

Una delle proposte più interessanti in questa categoria è senz’altro lo Xiaomi Redmi 9, uno smartphone moderno dotato del sistema operativo Android 10 con un display da 6,53 pollici e risoluzione FHD+. Il device presenta un processore Helio G80 a 2 GHz, con 4 GB di RAM e una memoria da 64 GB espandibile, con funzione Dual SIM, modulo 4G+, Bluetooth 5.0 e tecnologia NFC per i pagamenti contactless. Non manca la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP, grandangolare da 8 MP, camera Macro da 5 MP e sensore effetto Bokeh da 2 MP, con fotocamera frontale da 8 MP per i selfie e batteria da 5020 mAh.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,53” FHD+

4 fotocamere posteriori 13+8+5+2 MP

Fotocamera frontale 8 MP

Batteria da 5020 mAh

Perché comprarlo

Ottimo comparto fotografico

Batteria di lunga durata

Buona connettività

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Fonte foto: Amazon

Uno dei migliori smartphone economici Xiaomi è il Redmi Note 8T, un telefono bilanciato e compatto con display da 6,53 pollici e risoluzione FHD+. L’azienda mette a disposizione il Bluetooth 5.0, la configurazione Dual SIM e il modulo 4G+ fino a 450 Mbps, con un processore octa-core Helio G90T dotato di 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB. La batteria da 4500 mAh si ricarica rapidamente grazie al supporto con la modalità rapida a 18 W, inoltre c’è la quadrupla fotocamera con sensore da 64 MP, sistema di intelligenza artificiale per ottimizzare le foto e fotocamera anteriore da 20 MP per i selfie.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0

Display IPS LCD 6,53” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 4500 mAh

Perché comprarlo

Scatti sempre a fuoco anche di notte

Ampio spazio di memoria

Design con bordi curvi

Migliori smartphone Xiaomi fascia media (sotto 300 euro)

La maggior parte dei modelli Xiaomi si trova nella fascia media, un segmento molto competitivo in cui il brand cinese è riuscito a conquistare una posizione di leadership sul mercato. Vediamo quali sono i migliori smartphone Xiaomi per qualità prezzo.

Xiaomi Redmi Note 9S

Fonte foto: Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 9S è uno smartphone davvero equilibrato, un telefono con una configurazione adeguata per ogni tipo di necessità. Il display da 6,67 pollici ha una risoluzione FHD+, il design è moderno e curato, inoltre c’è la funzionalità Dual SIM e il supporto per le nanoSIM. Il processore Snapdragon octa-core a 2,3 GHz ha 6 GB di RAM e una memoria espandibile da 128 GB, con Bluetooth 5.0 e lettore di impronte digitali. C’è la Quad Camera con sensore principale da 48 MP, con una fotocamera per i selfie da 16 MP e una batteria da 5020 mAh con ricarica rapida a 18 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0

Display IPS LCD 6,67” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+5+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 5020 mAh

Perché comprarlo

Buon rapporto qualità prezzo

Autonomia di lunga durata

Qualità d’immagine elevata

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Fonte foto: Amazon

Un telefono di fascia media davvero interessante è lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un device che fa parte della nuova gamma 2020 del brand cinese. Il dispositivo propone un display da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, il sistema operativo Android 10 e un processore Snapdragon a 2,3 GHz con 6 GB di RAM e memoria da 128 GB. Il punto di forza è la potente Quad Camera AI con sensore fotografico da 64 MP, grandangolare da 8 MP e registrazione video 4K, con fotocamera anteriore da 16 MP e batteria da 5020 mAh con ricarica rapida a 30 W. La connettività è adeguata alle esigenze di oggi, con modulo 4G+ fino a 600 Mbps, tecnologia NFC e Bluetooth 5.0.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,67” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 5020 mAh

Perché comprarlo

Foto nitide e ultra-dettagliate

Potente fotocamera per il selfie

Prestazioni hardware elevate

Xiaomi POCO X3 NFC

Fonte foto: Amazon

La nuova generazione di smartphone Xiaomi di fascia media comprende anche il POCO X3 NFC, dotato di un grande schermo da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate di 120 Hz, sistema operativo Android 10 e funzione Dual SIM. La connettività è adeguata alle esigenze di oggi, con Bluetooth 5.1 e tecnologia NFC per pagare con lo smartphone in modalità contactless. Il processore Snapdragon a 2,3 GHz dispone di 6 GB di RAM e una memoria di 128 GB, con una poderosa batteria da 5160 mAh e Quad Camera AI con sensore primario da 64 MP, grandangolare da 13 Mp e fotocamera anteriore per i selfie da 20 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display IPS LCD 6,67” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+13+2+2 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 5160 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni hardware elevate

Supporto per il gaming mobile

Comparto fotografico potente

Migliori smartphone Xiaomi fascia alta (sopra 300 euro)

Ovviamente non mancano i telefoni Xiaomi top di gamma, dispositivi evoluti ad alte prestazioni rivolti ad un pubblico più esigente, tuttavia si tratta sempre di device caratterizzati da un prezzo davvero conveniente. Scopriamo i migliori smartphone Xiaomi di fascia alta disponibili in commercio.

Xiaomi Mi Note 10

Fonte foto: Amazon

Tra i telefoni più interessanti nella gamma del brand cinese troviamo lo Xiaomi Mi Note 10, equipaggiato con il potente processore Snapdragon octa-core a 2,2 GHz con 8 GB di RAM e una memoria di 256 GB. Il device propone un display Super AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione FHD+, con una Penta Camera AI e sensore principale da 108 MP, ultragrandangolare da 20 MP e registrazione video 4K. Completa il comparto fotografico un sensore frontale da 32 MP per i selfie, inoltre c’è una batteria da 5260 mAh compatibile con la ricarica rapida a 30 W, il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC e un modulo 4G+ fino a 800 Mbps.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.2 GHz

RAM 8 GB e memoria 256 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED 6,47” FHD+

5 fotocamere posteriori 108+20+12+5+2 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 5260 mAh

Perché comprarlo

Sensori fotografici potenti

Ottima fotocamera per i selfie

Display ad alta risoluzione

Xiaomi Mi 10T Pro

Fonte foto: Amazon

Il miglior smartphone Xiaomi 2020 è il top di gamma Mi 10T Pro, lanciato sul mercato a marzo e uno dei device più avanzati dell’azienda del Paese del Dragone. Oltre al sistema operativo Android 10 c’è un potente processore octa-core Snapdragon a 2,84 GHz, con 8 GB di RAM e una memoria di 128 GB, mentre il display da 6,67 pollici ha una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 144 Hz con HDR. Per scatti sempre perfetti lo Xiaomi Mi 10T Pro offre tre sensori fotografici con camera principale da 108 MP, modalità ritratto, ultra-wilde e risoluzione video 8K, più una fotocamera anteriore da 20 MP per i selfie. Eccellente la connettività, con modulo 5G fino a 7,5 Gbps, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.1.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.84 GHz

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display IPS LCD 6,67” FHD+

5 fotocamere posteriori 108+13+5 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Supporto per il gaming

Compatibile con connessioni 5G

Prestazioni hardware elevati

Xiaomi: prezzo e perché acquistarli

Ciò che contraddistingue gli smartphone Xiaomi è soprattutto il prezzo: è l’unico brand tecnologico infatti ad offrire una qualità al pari dei migliori competitor sul mercato da anni, a prezzi decisamente concorrenziali. I telefoni Xiaomi partono da un prezzo molto conveniente, con una forte presenza nel segmento di fascia media ma senza mai arrivare a costi di migliaia di euro, come invece accade per Apple e Samsung. Ad ogni modo sono diverse le variabili che entrano in gioco, infatti oltre al prezzo bisogna considerare le prestazioni dei singoli modelli, l’efficienza del servizio di assistenza e la presenza di una community.

Il servizio di assistenza Xiaomi

Anche se il brand cinese è presente in Italia dal 2018, in realtà ha subito suscitato un grande interesse negli utenti, raccogliendo numerosi consensi e stimolando quindi la creazione di community dedicate. Ad oggi, quindi, se si riscontra un problema con il proprio smartphone di marca cinese si può trovare facilmente supporto. Oltre a questo però subentrano anche gli aspetti legati a garanzia e assistenza. Non ci sono veri e propri negozi Xiaomi in Italia, ma i diversi modelli possono essere acquistati online, dopodiché in caso di problemi o danni al telefono i centri autorizzati di riparazione prevedono che torni nella casa di produzione in Cina.

Altre ragioni per acquistare Xiaomi

Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella produzione, in particolare negli ultimi modelli di fascia alta, si tratta di una scelta davvero innovativa. In alcuni device infatti è utilizzato il vetroceramica, oltre alle componenti per la trasmissione audio senza capsula e un sensore di prossimità ad ultrasuoni. Xiaomi propone anche il sistema operativo basato su Android con interfaccia grafica MIUI, che si differenzia notevolmente rispetto a quella della concorrenza. Una delle caratteristiche più amate è la presenza del Second Space, cioè della possibilità di gestire 2 spazi di memoria, come la possibilità di utilizzare 2 account diversi su numerose app di messaggistica o social come WhatsApp e Telegram.

Ciascun smartphone Xiaomi può inoltre essere personalizzato a livello di tema e funzionalità, senza contare le bellissime Quad Camera AI presenti negli smartphone Xiaomi con la migliore fotocamera. In generale, acquistare i telefoni del brand cinese permette di usufruire di un’ottima qualità costruttiva, un design moderno e prestazioni in linea o superiori alla media di mercato tutto ciò ad un prezzo competitivo. Xiaomi può essere la soluzione ideale per chi cerca uno smartphone professionale, con un prezzo del tutto contenuto.