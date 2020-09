Telegram down in Italia: cosa sta succedendo

Un Telegram down è stato segnalato il 25 settembre in Italia. Di minuto in minuto, sempre più utenti segnalano malfunzionamenti per il popolare servizio di messaggistica sulla piattaforma Downdetector. L’app e la versione desktop non consentono né di inviare, né di ricevere messaggi.

Il down è iniziato intorno alle ore 13 di venerdì 25 settembre e riguarda sia i dispositivi iOS che quelli Android. Per questo motivo, il problema che ha provocato i malfunzionamenti potrebbe interessare direttamente la connessione ai server del servizio Telegram. Sul sito Downdetector, piattaforma dove gli utenti possono comunicare malfunzionamenti e down delle app, si è raggiunto un picco di segnalazioni che interessa tutta l’Italia, e in particolare le grandi città e il nord del Paese. Telegram ha fatto sapere di essere al lavoro e che il problema è in via di risoluzione.

Telegram down, cosa non funziona

Accedendo all’app Telegram sia da smartphone Android che da iPhone di Apple, gli utenti non riescono più a inviare o ricevere messaggi di alcun tipo, oltre ad avere difficoltà a effettuare il login al proprio account. Il malfunzionamento del servizio di messaggistica potrebbe essere dovuto a una mancata connessione con i server, un problema che non si era mai verificato per Telegram, che ad oggi si è sempre distinto per l’elevata affidabilità e stabilità.

Telegram al lavoro per risolvere il down

Le prime segnalazioni sono iniziate ad arrivare intorno alle 13 del 25 settembre, prima su Twitter e poi anche sul sito Downdetector. Alle 15 sono ancora molte le segnalazioni di malfunzionamenti, ma intanto Telegram ha confermato i problemi rilevati in un post sull’account ufficiale Twitter. La società parla di un down in tutta Europa, e quindi anche in Italia, e ha fatto sapere che stanno lavorando e che il problema sarà risolto a breve.