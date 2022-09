The Boys 4: tutte le novità in arrivo

Il primo ciak per la The Boys 4 è scattato a fine agosto e la serie dovrebbe essere pronta per il pubblico di Prime Video in tempo per l’estate 2023. Le nuove puntate si preannunciano ricche di novità, tra cui alcuni cambiamenti nel cast. Ma niente paura: gli storici protagonisti non mancheranno.

Le novità di cui stiamo parlando, infatti, si riferiscono soprattutto ad alcune new entry nel consolidato e già noto gruppo di interpreti. Tra i volti nuovi, ad esempio, ci sono quelli di Valorie Curry e Susan Heyward. La prima è un’attrice statunitense, classe 1986, che ha recitato anche nelle serie Il simbolo perduto e House of Lies e nei film Blair Witch e L’eredità della vipera. La seconda, invece, classe 1982, è nota soprattutto per Delilah, Orange is the New Black e il film Radium Girl. Curry e Heyward interpreteranno due nuove Super, chiamate rispettivamente Firecracker e Sister Sage.

Iscriviti a Prime Video per vedere The Boys 4

Cosa sappiamo dei nuovi personaggi

Come è noto, la serie The Boys è tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson. Firecracker e Sister Sage, però, non sono presenti come personaggi nel fumetto: per questo motivo al momento non è possibile sapere quale ruolo avranno queste due nuove Super nella storia né quale potere le caratterizza.

I nuovi personaggi non finiscono qui: il cast di The Boys 4 si arricchisce anche con la presenza di Jeffrey Dean Morgan, noto tra le altre cose per aver interpretato il temibile Negan nella serie The Walking Dead. Il suo ruolo nella quarta stagione al momento non è ancora stato rivelato.

Il cast di The Boys 4

Nei nuovi episodi torna inoltre Cameron Crovetti, che non solo è stato riconfermato anche per la nuova stagione, ma è stato "promosso" a personaggio principale. Crovetti interpreta Ryan, il figlio di Patriota.

All’inizio della terza stagione, Ryan vive in un luogo sicuro e isolato per evitare che Patriota, la cui stabilità mentale è sempre più compromessa, possa trovarlo. Alla fine, però, padre e figlio si riuniscono. Il bambino, che inizialmente nutriva una forte diffidenza nei confronti del Super, tende ad avvicinarsi maggiormente a questa ritrovata figura paterna.

Complice anche il brusco allontanamento da Butcher, che lo ha ingiustamente ferito accusandolo della morte della madre, il bambino, alla fine della quarta stagione, finisce per schierarsi felicemente dalla parte di Patriota, che nel frattempo sembra ormai diventato totalmente fuori controllo.

Gli altri progetti legati a The Boys

Mentre è in corso di realizzazione la quarta stagione di The Boys, l’universo di questa serie si espande anche in altre direzioni. Come già annunciato, infatti, si sta procedendo parallelamente alla lavorazione dello spin off Gen V.

Ambientata nell’unico college americano esclusivamente per giovani supereroi, gestito da Vought International, la serie ha Michele Fazekas e Tara Butters come showrunner ed executive producer e include nel cast Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Iscriviti a Prime Video per vedere The Boys 4