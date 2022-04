The Crown: ci sarà un seguito dopo il finale?

L’acclamata serie tv dedicata alla Regina Elisabetta e alla famiglia reale britannica sta per concludersi? Ebbene, sì: in autunno è attesa su Netflix la quinta stagione di The Crown, che, stando a quanto dichiarato dal colosso dello streaming e dal creatore Peter Morgan nel 2020, sarà la penultima.

Sarà infatti la sesta stagione, attesa presumibilmente nella seconda metà del 2023, a mettere un punto definitivo alla storia. E dopo? In realtà Netflix sembra interessato a continuare a esplorare i filoni narrativi legati ai membri della Corona inglese. È notizia di pochi giorni fa la possibile creazione di un prequel di The Crown, ovvero una serie tv ambientata prima delle vicende narrate nel drama creato e per buona parte scritto da Peter Morgan. L’indiscrezione è stata riportata da diverse testate, tra cui Variety e Deadline, ma al momento non è ancora stata confermata ufficialmente.

Cosa sappiamo del prequel di The Crown

Secondo le voci riportate dalla stampa, Netflix sta attualmente discutendo con i produttori della serie la possibilità di realizzare il prequel. Si è, insomma, in una fase ancora del tutto interlocutoria e priva di certezze.

The Crown, che a oggi ha conquistato numerosi riconoscimenti da parte del pubblico e della critica, racconta la vita della Regina Elisabetta II dal 1947 in poi. Se il prequel verrà effettivamente confermato, quindi, sarà necessariamente ambientato prima di quell’anno. La trama potrebbe prendere avvio dalla morte della Regina Vittoria nel 1901 e proseguire nei quattro decenni successivi, fino al termine della Seconda Guerra Mondiale. Idealmente il prequel potrebbe finire con il matrimonio tra Elisabetta e Filippo del 1947, appunto, riallacciandosi così all’inizio di The Crown.

Non ci sono altre informazioni attendibili sul progetto, per ora. Alcune testate hanno suggerito che Peter Morgan abbia in mente di sviluppare la storia del prequel su più stagioni (almeno tre), ma altri giornali liquidano questa possibilità, per il momento, come una pura speculazione. Non resta che attendere notizie ufficiali.

The Crown 5 e 6: cosa sappiamo

Prequel o meno, quel che è certo è che a novembre 2022 uscirà su Netflix The Crown 5. Questa volta la trama si svolge nel corso degli anni Novanta. Il cast include Imelda Staunton (che interpreta la regina Elisabetta), Jonathan Pryce (principe Filippo), Lesley Manville (principessa Margaret), Dominic West (principe Carlo), Elisabetta Debicki (Diana) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).

Le riprese della sesta stagione, invece, inizieranno ad agosto 2022: con ogni probabilità gli episodi finali usciranno quindi nel 2023, ma non ci sono ancora annunci ufficiali su questo punto.