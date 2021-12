Tutto sulla serie TV The Hunting of Bly Manor

The Haunting of Bly Manor è una serie TV targata Netflix e creata da Mike Flanagan. Lo show fa parte in realtà della serie The Haunting, che conta già un primo capitolo intitolato The Haunting of Hill House; tuttavia, le due stagioni sono completamente indipendenti e seguono storie separate.

In The Haunting of Bly Manor, la giovane e tormentata Dani viene assunta come tutrice dal ricco Lord Henry Wingrave, per prendersi cura dei nipoti Miles e Flora, rimasti orfani; la ragazza si trasferisce quindi a Bly Manor, un’enorme villa situata nella campagna dell’Essex, dove però si verificano strani fenomeni e gli abitanti della casa sembrano comportarsi in maniera ambigua: ben presto Dani scopre particolari agghiaccianti sul passato della tenuta, e intrighi e misteri si intrecciano in un vorticoso turbine di terrore.

The Haunting è stata una delle serie TV horror più apprezzate degli ultimi anni, e Bly Manor non delude certo le aspettative: uno show avvincente, fatto di atmosfere inquietanti e personaggi sinistri che lasciano lo spettatore col fiato sospeso per l’intera narrazione; The Haunting of Bly Manor è un vero e proprio capolavoro e non può assolutamente mancare nella lista dei must watch degli appassionati di serie TV o degli amanti del genere. Con Libero Tecnologia scopri tutti i dettagli di questa serie tv e dove vedere The Haunting of Bly Manor in streaming.

Tutto sulla serie TV The Haunting of Bly Manor

The Haunting of Bly Manor è la seconda stagione della serie TV statunitense The Haunting, diretta da Mike Flanagan per la piattaforma di streaming Netflix: la prima stagione, The Haunting of Hill House, è andata in onda a partire dall’ottobre 2018, riscuotendo un notevole successo e acclamazioni da parte della critica; la serie è stata quindi rinnovata per una seconda stagione, trasmessa a partire dall’ottobre 2020.

The Haunting è uno show è di tipo antologico ed ogni stagione è ispirata ad un diverso romanzo o racconto horror: il soggetto per The Haunting of Hill House è il romanzo L’incubo di Hill House, scritto da Shirley Jackson, mentre The Haunting of Bly Manor è ispirato al libro Il Giro di Vite di Henry James. Il cast ricorrente include Victoria Pedretti, Henry Thomas e Oliver Jackson Cohen, che interpretano personaggi diversi nel corso delle stagioni; il cast principale di The Haunting of Bly Manor include inoltre Amelia Eve, T’Nia Miller, Rahul Kohli, Tahira Sharif, e i giovani Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth.

The Haunting è una serie molto apprezzata nel suo genere per la sua capacità di ricreare un’atmosfera surreale, dominata da un terrore diffuso ma mai esasperato: in questo senso, Bly Manor non fa davvero paura come un horror, ma piuttosto gioca sulla suggestione e sulla suspence; non mancano certamente momenti di tensione, apparizioni improvvise o musiche angoscianti, che nell’insieme fanno accapponare la pelle, tuttavia ogni elemento è ben studiato, così da rendere l’intera esperienza molto godibile. A far rabbrividire ulteriormente è la struttura temporale, fatta di cicli ed eterni ritorni, che sembra intrappolare sia i personaggi che gli spettatori in un intricato labirinto, in cui è difficile distinguere il sogno dalla realtà.

The Haunting of Bly Manor: Trama

Danielle Clayton è una giovane insegnante americana che si trasferisce a Londra in cerca di lavoro, in seguito ad un brutto trauma che le ha sconvolto l’esistenza e l’ha portata ad allontanarsi da casa. Dani viene quindi assunta come istitutrice a Bly Manor, una gigantesca tenuta situata nella campagna dell’Essex, per conto del ricco Lord Henry Wingrave; l’uomo ha recentemente ottenuto la custodia dei nipoti Miles e Flora Wingrave, dopo la morte dei genitori in un tragico incidente, tuttavia egli non vuole avere nulla a che fare con i bambini, né intende mettere piede a Bly Manor per nessuna ragione.

Tormentato dai propri demoni, Lord Henry Wingrave vieta a Dani di chiamarlo o di rivolgersi a lui per qualsiasi problema; così quando nella tenuta cominciano a verificarsi fenomeni paranormali e strani accadimenti, la ragazza si trova a poter fare affidamento solo sul personale della casa: la giardiniera Jamie Taylor, il cuoco Owen Sharma e la governante Hannah Grose.

Durante il suo soggiorno a Bly Manor, Dani scopre che la precedente istitutrice dei ragazzi, Rebecca Jessel, si è suicidata proprio nel laghetto della tenuta, in seguito alle complicazioni di una burrascosa storia d’amore clandestina con l’assistente di Lord Wingrave, Peter Quint: la coppia progettava di fuggire insieme in America, tuttavia la misteriosa scomparsa di Peter mette fine ai loro sogni; entrambi i fantasmi degli sventurati amanti sembrano aggirarsi ancora per la tenuta.

Dani comincia inoltre a notare uno strano comportamento nei due bambini: non solo Miles e Flora sembrano nascondere dei segreti inconfessabili, ma essi potrebbero anche conoscere i responsabili degli insoliti eventi che si verificano di notte nella casa. Come in The Haunting of Hill House, anche in The Haunting of Bly Manor la narrazione non è lineare e il passato si mescola con il presente, portando a galla i tremendi misteri che da sempre influenzano le vite di coloro che vivono nella magione infestata.

The Haunting of Bly Manor: Episodi

The Haunting è formata da due stagioni: The Haunting of Hill House che conta 10 episodi, e The Haunting of Bly Manor che invece consta di 9 episodi; ogni puntata ha una durata variabile, che va dai 42 minuti ai 71 minuti. Sebbene facciano parte dello stesso filone, presentino vari punti in comune ed abbiano dei temi ricorrenti, le due stagioni non sono collegate e narrano due storie diverse, completamente a sé stanti. Lo show è stato pubblicato la prima volta su Netflix a partire dal 12 ottobre 2018 in tutti i paesi in cui il servizio è attivo; nello specifico, la seconda stagione è stata resa disponibile a livello internazionale dal 9 ottobre 2020.

The Haunting of Bly Manor: Cast e personaggi

In The Haunting of Bly Manor ritroviamo alcuni degli attori principali già incontrati nel primo capitolo della serie, sebbene essi chiaramente interpretino ruoli diversi: Victoria Pedretti, Henry Thomas e Oliver Jackson Cohen, tornano nei panni dei personaggi principali; il cast include anche Kate Siegel, Carla Giugno e Catherine Parker come personaggi ricorrenti. Di seguito, una lista completa dei personaggi di The Haunting of Bly Manor, e dei relativi interpreti.

Personaggi principali:

Danielle “Dani” Clayton , interpretata da Victoria Pedretti: una giovane insegnante americana che si trasferisce in Inghilterra per lavorare come istitutrice nella tenuta di Bly Manor.

, interpretata da Victoria Pedretti: una giovane insegnante americana che si trasferisce in Inghilterra per lavorare come istitutrice nella tenuta di Bly Manor. Peter Quint , interpretato da Oliver Jackson Cohen: assistente di Henry Wingrave, si innamora della precedente tutrice, Rebecca, con la quale progetta di fuggire in America; prima di partire, egli viene ucciso e diventa un fantasma di Bly Manor.

, interpretato da Oliver Jackson Cohen: assistente di Henry Wingrave, si innamora della precedente tutrice, Rebecca, con la quale progetta di fuggire in America; prima di partire, egli viene ucciso e diventa un fantasma di Bly Manor. Jamie Taylor , interpretata da Amelie Eve : giovane giardiniera di Bly Manor dal passato turbolento; nel corso della storia inizia una relazione amorosa con Dani.

, interpretata da : giovane giardiniera di Bly Manor dal passato turbolento; nel corso della storia inizia una relazione amorosa con Dani. Hannah Grose , interpretata da T’Nia Miller : governante di Miles e Flora a Bly Manor.

, interpretata da : governante di Miles e Flora a Bly Manor. Owen Sharma , interpretato Rahul Kohli : cuoco di Bly Manor, recentemente tornato in città da Parigi per accudire la madre malata; è profondamente affezionato ai ragazzi che tratta come se fossero figli suoi, ed è segretamente innamorato della governante Hannah.

, interpretato : cuoco di Bly Manor, recentemente tornato in città da Parigi per accudire la madre malata; è profondamente affezionato ai ragazzi che tratta come se fossero figli suoi, ed è segretamente innamorato della governante Hannah. Flora Wingrave , interpretata da Amelie Bea Smith : una dolce bambina, sorella minore di Miles; riesce a sentire e a comunicare con tutti i morti di Bly Manor.

, interpretata da : una dolce bambina, sorella minore di Miles; riesce a sentire e a comunicare con tutti i morti di Bly Manor. Miles Wingrave , interpretato da Benjamin Evan Ainsworth : fratello maggiore di Flora, alla quale è molto legato.

, interpretato da : fratello maggiore di Flora, alla quale è molto legato. Rebecca Jessel , interpretata da Tahirah Sharif : la precedente educatrice di Flora e Miles; si innamora di Peter Quint ma muore prima di riuscire a fuggire con lui, diventando un fantasma a Bly Manor.

, interpretata da : la precedente educatrice di Flora e Miles; si innamora di Peter Quint ma muore prima di riuscire a fuggire con lui, diventando un fantasma a Bly Manor. Henry Wingrave, interpretato da Heny Thomas: zio di Miles e Flora, dei quali ottiene la custodia dopo la morte dei genitori; non vuole avere niente a che fare con Bly Manor e con i ragazzi.

Personaggi ricorrenti: