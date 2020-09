The Mandalorian 2 ufficiale: dal 30 ottobre su Disney+

Con un semplice post pubblicato sulle pagine social della serie TV, Disney ha annunciato ufficialmente la data di uscita di The Mandalorian 2, la seconda stagione di una delle serie TV più attese del 2020. Prodotta e realizzata esclusivamente per Disney +, la serie TV fa parte dell’universo Star Wars ed è stata molto apprezzata dai fan della serie. Al momento si tratta sicuramente di uno dei contenuti più visti sulla piattaforma di video streaming.

E la buona notizia riguarda anche il pubblico italiano: infatti The Mandalorian 2 sarà disponibile dal 30 ottobre su Disney+ anche in Italia. Purtroppo ancora non è disponibile nessun trailer (alcune indiscrezioni parlavano della possibilità di Disney di trasmetterlo durante i play-off NBA), ma l’hype è molto alto. E l’annuncio di una data ufficiale per la release non ha fatto altro che aumentare l’attesa. Gli appassionati non dovranno aspettare molto per vedere le nuove avventure di Baby Yoda, uno dei personaggi che sicuramente ha creato maggiore interesse nella serie TV.

The Mandalorian 2, le anticipazioni

Di che cosa parlerà The Mandalorian 2? Difficile fare delle previsioni, gli sceneggiatori hanno mantenuto fino al momento il massimo riserbo e probabilmente sarà così fino al giorno del debutto ufficiale del trailer nel quale vedremo qualche aspetto in più della serie TV. È indubbio che Disney punti molto su questo prodotto e abbia investito diversi milioni di dollari per migliorare ancora di più la serie TV. Al centro della storia ci sarà sicuramente Baby Yoda, diventato in breve tempo uno dei personaggi più amati dell’universo di Guerre Stellari.

Quando esce The Mandalorian 2

Il primo episodio di The Mandalorian 2 verrà trasmesso su Disney + il 30 ottobre. La pubblicazione dovrebbe essere differente rispetto al normale: le puntate non saranno disponibili tutte insieme, ma solamente una a settimana. Questo vuol dire che per completare The Mandalorian 2 bisognerà aspettare tutto il mese.