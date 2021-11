The Walking Dead: tutto sulla serie tv

Prodotta dal network AMC, The Walking Dead è una serie televisiva di genere horror e survival basata sull’omonima serie a fumetti, scritta da Robert Kirkman, anche produttore esecutivo dello show, e illustrata da Tony Moore e Charlie Adlard sotto etichetta Image Comics. La trasposizione seriale è stata ideata originariamente dal regista Frank Darabont, e lanciata in occasione della notte di Halloween del 2010 nel corso del Fearfest.

In Italia, invece, è stata trasmessa quasi in contemporanea da FOX a partire dal primo novembre dello stesso anno, con una prima stagione composta da soli 6 episodi. L’immediato successo ha spinto gli sceneggiatori ad aumentare sensibilmente il numero di puntate nel corso del tempo, arrivano ad una undicesima stagione finale che andrà a chiudere la trama principale. Al netto dei tanti spin-off già disponibili o di prossima uscita.

The Walking Dead: la trama

Rispetto al fumetto, il mondo post apocalittico della serie The Walking Dead ripercorre gran parte degli stessi eventi, ma introduce diverse novità nella storia, come ad esempio alcuni personaggi inediti. La trama ci trascina in una realtà distopica in cui un misterioso virus zombie ha messo in ginocchio la popolazione mondiale, scatenando una vera e propria Apocalisse sulla Terra. Nell’episodio pilota, vediamo quindi il vicesceriffo Rick Grimes risvegliarsi in ospedale dopo essere finito in coma a seguito di una sparatoria con alcuni malviventi.

Al suo risveglio, però, l’ospedale è completamente deserto e devastato da evidenti segni di lotta: tutto è ormai distrutto, e gli esseri umani sono stati trasformati in famelici non morti. Rick si imbatterà subito dopo in uno dei sopravvissuti, Morgan Jones, barricato in casa assieme al figlio dopo la morte della moglie, e che cercherà di aiutare l’ormai ex poliziotto.

Ancora speranzoso di ritrovare la sua famiglia viva, Rick parte alla volta della vicina Atlanta, senza sapere ancora cosa gli aspetta. Nel corso dello show, come nel fumetto di The Walking Dead, vi saranno diversi balzi temporali con il susseguirsi delle stagioni, con un, quello che avviene nella nona, particolarmente ampio.

The Walking Dead: tutte le stagioni

Per undici anni, The Walking Dead ha voluto mettere in scena non solo l’Apocalisse zombie e sequenze d’azione e terrore rimaste nel cuore dei telespettatori, ma anche e soprattutto le diverse sfaccettature dell’animo umano. I non morti e il conseguente mondo post apocalittico sono infatti un mero pretesto per analizzare le relazioni umane in una realtà tanto diversa, in cui i veri “morti che camminano" sono quegli stessi sopravvissuti pronti a tutto pur di non perdere la vita. La trama, come dicevamo, si sviluppa in 11 diverse stagioni, di cui ora parleremo più nel dettaglio.

Prima stagione

L’anno zero di The Walking Dead è segnato dal risveglio di Rick Grimes in ospedale, quando scopre che il mondo così come lo conosceva è profondamente cambiato. Forse per sempre. Questi sei episodi coprono un arco temporale di circa due mesi, che porteranno il gruppo di sopravvissuti messo insieme da Rick fino al CDC di Atlanta, in cerca di risposte sul diffondersi dell’epidemia.

Seconda stagione

La seconda stagione copre poi un arco temporale ancora più breve, di circa un mese. Il gruppo guidato da Rick Grimes giungerà nella fattoria condotta da Hershel Greene e da quello che resta della sua famiglia. Qui, vivrà diverse tragedie, che porteranno più volte i singoli sopravvissuti a scontrarsi tra loro.

Terza stagione

Considerato l’incredibile riscontro di pubblico e critica, la terza stagione espande il numero di episodi a 16, presentandoli al pubblico divisi in due parti da 8 puntate ciascuna. Copre allora un periodo di tempo più esteso, parliamo di circa 8 mesi, narrando della fuga dalla fattoria di Hershel, di una prigione utilizzata come rifugio, e del sanguinoso scontro con il Governatore e la sua comunità.

Quarta stagione

Nella quarta stagione assistiamo ad una nuova distruzione, quella della prigione, durante lo scontro finale con il Governatore, e ad un’ulteriore separazione del gruppo originale di protagonisti. Per un arco temporale di altri 6 mesi.

Quinta stagione

Per un tempo pari a poco più di un mese, la stagione 5 racconta del viaggio della speranza verso Terminus di Rick e i suoi, che finiranno per scoprire la vera natura di quel luogo che pareva la terra promessa di ogni superstite all’epidemia. L’arrivo di un personaggio di nome Aaron, porterà però il gruppo ad Alexandria, che diverrà la loro nuova casa.

Sesta stagione

Nella sesta stagione, gli antieroi protagonisti incontrano Jesus, membro della comunità di Hilltop, ma anche i cosiddetti Salvatori e il loro spaventoso leader: Negan. Quest’ultimo metterà a dura prova le capacità del gruppo e cambierà per sempre il corso della narrazione.

Settima stagione

La stagione 7 ha uno degli incipit più incisivi e al tempo dolorosi dell’intero show ispirato al fumetto di Robert Kirkman. In apertura assistiamo infatti al massacro da parte di Negan di alcuni membri del gruppo, inginocchiati e impotenti di fronte al capo dei Salvatori e a Lucille, la sua fedele mazza da baseball chiodata. Facciamo poi la conoscenza della comunità di Oceanside, grazie a Tara, e al Regno di King Ezekiel, oltre a Jadis e alla comunità che vive nella discarica. Tutta la stagione si svolge in appena due settimane, l’arco temporale più breve nell’intera storia di The Walking Dead.

Ottava stagione

Per altri due mesi circa, la stagione 8 continua ad essere focalizzata sulla lotta contro Negan e i suoi violentissimi Salvatori, fino ad un epilogo non così scontato come potrebbe sembrare.

Nona stagione

La nona stagione, al contrario della settima, è quella che ricopre l’arco temporale più lungo. Questo perché, con un colpo di scena destinato a colpire al cuore ogni fan dello show, la trama compie un salto in avanti di ben 6 anni, con le vite dei personaggi del tutto cambiate rispetto al passato.

Decima stagione

La guerra contro i Sussurratori incontrati nella stagione precedente continua nella decima, spingendo a quasi 11 anni il tempo trascorso dall’inizio dell’epidemia zombesca. E proiettando l’intero show verso la sua conclusione definitiva.

Undicesima stagione

Per stessa ammissione dei vertici di AMC, la stagione 11 di The Walking Dead è l’ultima, ed è chiamata a chiudere degnamente uno show che, tra alti e bassi, ha comunque fatto la storia dell’universo seriale. Suddivisa in tre parti, si compone eccezionalmente di un totale di 24 episodi. Più stanchi e affamati che mai, i sopravvissuti devono trovare la forza di salvaguardare la vita dei loro figli, anche a costo di perdere la propria.

The Walking Dead: personaggi e cast

Trattandosi di una serie di natura post apocalittica, in The Walking Dead le morti sono all’ordine del giorno. Così come lo è l’arrivo di nuovi personaggi ad arricchire il cast. Ecco perché, poco più sotto, riportiamo solo l’elenco dei personaggi principali e di quelli maggiormente ricorrenti nelle varie puntate, con i nomi dei rispettivi interpreti:

Rick Grimes (stagioni 1-9), interpretato da Andrew Lincoln.

Shane Walsh (stagioni 1-2; ospite: stagioni 3, 9), interpretato da Jon Bernthal.

Lori Grimes (stagioni 1-3), interpretata da Sarah Wayne Callies.

Andrea (stagioni 1-3), interpretata da Laurie Holden.

Dale Horvath (stagioni 1-2), interpretato da Jeffrey DeMunn.

Glenn Rhee (stagioni 1-7), interpretato da Steven Yeun.

Carl Grimes (stagioni 1-8), interpretato da Chandler Riggs.

Daryl Dixon (ricorrente: stagione 1; regolare: stagioni 2-11), interpretato da Norman Reedus.

Carol Peletier (ricorrente: stagioni 1-2; regolare: stagioni 3-11), interpretata da Melissa McBride.

Merle Dixon (ricorrente: stagione 1; ospite: stagione 2; regolare: stagione 3), interpretato da Michael Rooker.

Morgan Jones (ospite: stagioni 1, 3; ricorrente: stagione 5; regolare: stagioni 6-8), interpretato da Lennie James.

Hershel Greene (ricorrente: stagione 2; regolare: stagioni 3-4; ospite: stagione 9), interpretato da Scott Wilson.

Maggie Greene (ricorrente: stagione 2; regolare: stagioni 3-11), interpretata da Lauren Cohan.

Beth Greene (ricorrente: stagioni 2-3; regolare: stagioni 4-5), interpretata da Emily Kinney.

Michonne (stagioni 3-10), interpretata da Danai Gurira.

Philip Blake (stagioni 3-4; ospite: stagione 5), interpretato da David Morrissey.

Judith Grimes (ricorrente: stagioni 3-9; regolare: stagioni 10-11), interpretata da Cailey Fleming.

Tyreese Williams (ricorrente: stagione 3; regolare: stagioni 4-5), interpretato da Chad Coleman.

Sasha Williams (ricorrente: stagione 3; regolare: stagioni 4-7; ospite: stagione 9), interpretata da Sonequa Martin-Green.

Bob Stookey (stagioni 4-5), interpretato da Lawrence Gilliard Jr.

Tara Chambler (ricorrente: stagione 4; regolare: stagioni 5-9), interpretata da Alanna Masterson.

Abraham Ford (ricorrente: stagione 4; regolare: stagioni 5-7), interpretato da Michael Cudlitz.

Eugene Porter (ricorrente: stagione 4; regolare: stagioni 5-11), interpretato da Josh McDermitt.

Rosita Espinosa (ricorrente: stagione 4; regolare: stagioni 5-11), interpretata da Christian Serratos.

Gabriel Stokes (stagioni 5-11), interpretato da Seth Gilliam.

Aaron (ricorrente: stagione 5; regolare: stagioni 6-11), interpretato da Ross Marquand.

Jessie Anderson (ricorrente: stagione 5; regolare: stagione 6), interpretata da Alexandra Breckenridge.

Deanna Monroe (ricorrente: stagione 5; regolare: stagione 6), interpretata da Tovah Feldshuh.

Spencer Monroe (ricorrente: stagione 5; regolare: stagioni 6-7), interpretato da Austin Nichols.

Enid (ricorrente: stagioni 5-7; regolare: stagioni 8-9), interpretata da Katelyn Nacon.

Dwight (ricorrente: stagione 6; regolare: stagioni 7-8), interpretato da Austin Amelio.

Paul Rovia (ricorrente: stagione 6; regolare: stagioni 7-9), interpretato da Tom Payne.

Gregory (ospite: stagione 6; regolare: stagioni 7-9), interpretato da Xander Berkeley.

Negan (ospite: stagione 6; regolare: stagioni 7-11), interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

Simon (ospite: stagione 6; ricorrente: stagione 7; regolare: stagione 8), interpretato da Steven Ogg.

Ezekiel (ricorrente: stagione 7; regolare: stagioni 8-11), interpretato da Khary Payton.

Jerry (ricorrente: stagioni 7-9; regolare: stagioni 10-11), interpretato da Cooper Andrews.

Jadis (ricorrente: stagione 7; regolare: stagioni 8-9), interpretata da Pollyanna McIntosh.

Siddiq (ricorrente: stagione 8; regolare: stagioni 9-10), interpretato da Avi Nash.

Alden (ricorrente: stagione 8; regolare: stagioni 9-11), interpretato da Callan McAuliffe.

Magna (ricorrente: stagione 9; regolare: stagioni 10-11), interpretata da Nadia Hilker.

Yumiko (ricorrente: stagione 9; regolare: stagioni 10-11), interpretata da Eleanor Matsuura.

Connie (ricorrente: stagione 9; regolare: stagioni 10-11), interpretata da Lauren Ridloff.

Lydia (ricorrente: stagione 9; regolare: stagioni 10-11), interpretata da Cassady McClincy.

Alpha (stagioni 9-10), interpretata da Samantha Morton.

Beta (ricorrente: stagione 9; regolare: stagione 10), interpretato da Ryan Hurst.

Juanita “Principessa" Sanchez (ricorrente: stagione 10; regolare: stagione 11), interpretata da Paola Lázaro.

Mercer (stagione 11), interpretato da Michael James Shaw.

Dove vedere The Walking Dead in streaming

Per anni legata al nome di FOX, oggi The Walking Dead si ritrova a costellare il vastissimo firmamento di stelle di casa Disney. Dal 2 luglio 2021 le prime 10 stagioni della serie sono infatti state rese disponibili sulla piattaforma streaming Disney+ nella sezione Star in esclusiva, ad uso e consumo di tutti gli abbonati. Dal 23 agosto dello stesso anno è stata inoltre pubblicata l’undicesima stagione, sempre in esclusiva e visibile interamente in streaming.