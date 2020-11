3 serie da guardare se ti è piaciuto The Walking Dead

The Walking Dead è una delle saghe di maggior successo degli ultimi anni. Nata nel 2012 ha dato il via ad un importante filone, quello delle serie tv horror sugli zombie. Naturalmente non è stata l’ultima: dopo di lei sono nati tanti show simili, che raccontano in modo terrificante l’evoluzione dell’umanità e l’arrivo di una eventuale apocalisse.

La serie tv è tratta dall’omonima saga a fumetti realizzata da Robert Kirkman. Il protagonista è Rock Grimes (Andrew Lincoln), uno sceriffo che si risveglia dopo anni di coma e scopre che il mondo come lui lo conosceva non esiste più. Infatti, si risveglia in un ospedale abbandonato e distrutto e ciò che scopre è assolutamente incredibile: il mondo è popolato da zombie affamati e pronti a sbranare qualsiasi persona viva si trovino davanti. Da qui inizia una storia molto intensa, lunga, ricca di colpi di scena. La sfida è quindi quella di trovare una serie tv simile a The Walking Dead. Fortunatamente le piattaforme di streaming ci regalano diversi titoli che potrebbero piacere ai fan del famoso show horror.

American Horror Story su Amazon Prime Video

Iniziamo con uno dei prodotti a puntate più riusciti degli ultimi anni: American Horror Story è una serie americana horror nata nel 2011, vincitrice di numerosi premi, tra cui 16 Emmy Awards e 2 Golden Globe.

È una serie antologica, cioè è concepita in modo che ogni stagione abbia un inizio e una fine indipendenti. Molti degli attori si ripresentano nelle diverse stagioni, dove rivestono ruoli diversi. Sicuramente la scelta oculata degli interpreti ha contribuito al successo della serie. Nelle varie stagioni si sono alternati numerosi attori di fama mondiale: da Jessica Lange a Sarah Paulson (l’attrice protagonista di Ratched), fino a Kathy Bates e Lady Gaga.

American Horror Story è disponibile su Amazon Prime Video. In alternativa si può guardare a pagamento su CHILI e TIMVision.

Daybreak su Netflix

Cosa succede quando un gruppo di ragazzi è costretto a sopravvivere in un mondo fatto di zombie senza scrupoli? Succede che nasce una serie tv a metà tra un teen drama e The Walking Dead, dal titolo Daybreak.

Il protagonista è Josh, un ragazzo di diciassette anni un po’ fuori dalle righe, che per tale ragione viene spesso emarginato dai suoi compagni di liceo. Un giorno la sua ragazza Sam scompare e la sua città, Glendale in California, inizia a popolarsi di zombie e altri personaggi strani. Così, si ritrova con un gruppo di coetanei ad affrontare la nuova realtà.

La serie tv è ferma alla prima stagione, che è composta da 10 episodi e si può guardare su Netflix.

Z Nation su Netflix

Continuiamo con un’altra serie tv ambientata in una realtà post-apocalittica. Z Nation racconta la vita di un gruppo di sopravvissuti alla fine del mondo, che ha generato orde di zombie. Questa comunità, controllata dal Cittadino Z dovrà attraversare gli Stati Uniti per portare in salvo l’unico umano che può fermare l’epidemia che trasforma le persone in zombie. Lui è infatti l’unico a cui è stato iniettato il vaccino e perciò non può ammalarsi anche se viene morso da una creatura.

Z Nation è una serie cruda, che presenta tante affinità con The Walking Dead. È disponibile su Netflix.