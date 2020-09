Third Day: anticipazioni sulla miniserie con Jude Law

Jude Law e Naomie Harris sono i protagonisti della nuova miniserie intitolata The Third Day. Prodotta da Sky e HBO, è in arrivo sulle piattaforme americane il 14 settembre, mentre in Italia si aspetta ancora la data precisa della pubblicazione.

Lo show è scritto da Dennis Kelly, che ha alle spalle diversi titoli di successo, primo tra tutti Utopia. Racconta la storia di un uomo e una donna che sbarcano su un’isola selvaggia ma ben presto si accorgono che gli abitanti di questo luogo sono gelosi delle loro tradizioni e decisi a preservarle in tutti i modi. Hanno modi di vivere particolari e compiono misteriosi rituali sacrificali, dove vengono coinvolti anche i protagonisti. La serie è divisa in 3 fasi: estate, autunno e inverno. La prima parte è quella in cui troviamo Jude Law nel ruolo del protagonista. In Italia la serie si preannuncia già un successo e verrà distribuita da Sky Atlantic e NOW TV.

Trama The Third Day: ecco cosa racconta

La serie tv è un affascinante mix tra horror, dramma e mistero. L’ambientazione è quella di un’isola piccola e misteriosa chiamata Osea Island, situata sulla foce del fiume Blackwater e immersa nella contea inglese di Essex. Questo luogo, inquietante e affascinante allo stesso tempo, ha un ruolo fondamentale nella trama dello show.

Qui, al riparo da occhi indiscreti, vive infatti una popolazione indigena radicata nel territorio e particolarmente legata alle proprie macabre tradizioni. In particolare, all’interno dell’isola si svolgono riti sacrificali che coinvolgono vittime di ogni tipo, inclusi i forestieri, e sembrano essere gestiti da una misteriosa setta.

La serie tv che racconta questo tetro mondo è divisa in tre parti: il capitolo sull’estate è costituito da tre puntate, quello sull’autunno è raccontato in un’unica puntata girata senza interruzioni e infine l’inverno viene presentato in ulteriori tre episodi. La serie quindi è costituita da 6 puntate, più il piccolo intermezzo sull’autunno.

Le prime due hanno debuttato al Toronto International Film Festival, suscitando enorme interesse di critica e pubblico. Alla produzione hanno partecipato Sky e Hbo, ma tra i produttori esecutivi troviamo anche la casa Plab B di Brad Pitt.

The Third Day: nel cast Jude Law e non solo

Come accennato, i due protagonisti principali sono Jude Law e Naomie Harris. Il primo è il protagonista del capitolo Estate e veste i panni di Sam, un uomo che si ritrova a salvare una ragazza misteriosa, Epona (interpretata da Jessie Ross) e decide di riaccompagnarla a casa sua, l’isola di Osea. L’uomo perde i sensi e si ritrova a vagare per l’isola, scoprendo le atroci verità che la caratterizzano.

Autunno invece è un capitolo più breve e coinvolge l’attrice Naomie Harris, nel ruolo della protagonista Helen. Lei arriva sull’isola misteriosa insieme alle figlie per trascorrere un weekend in famiglia. Tuttavia, capisce subito che gli abitanti sono scossi da un evento appena accaduto e vogliono riportarla indietro. Helen si incuriosisce e vuole capire cosa è accaduto. Si ritrova perciò coinvolta nei meccanismi di quella società. Nel cast troviamo anche Emily Watson, Katherine Waterston, John Dagleish, Paddy Considine e Freya Allan.

La serie tv è attesa da tanti estimatori del genere e si prepara a conquistare il nostro Paese nelle prossime settimane. Non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti sulla data ufficiale di pubblicazione su Sky e NOW TV.