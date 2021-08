TikTok ha superato Facebook: in Cina, in Usa e nel mondo

Che TikTok fosse un potenziale concorrente di tutte le app di social media più affermate, Facebook compresa, lo si era intuito subito già nel 2017, quando lo sviluppatore ByteDance ha lanciato la versione internazionale dell’app che in Cina si chiama Douyin, è stata lanciata a settembre 2016 e nel giro di pochissimo è diventata l’app più scaricata dai teenager cinesi.

Che Facebook e le altre avessero paura di TikTok lo si è capito non appena sono arrivate le prime funzioni clone dei video brevi (Reels su Instagram, Shorts su YouTube e così via). Adesso, però, ci sono i numeri a certificare che i timori delle big del settore erano del tutto giustificati e, per di più, sono dati a fine 2020: TikTok è stata l’app più scaricata al mondo, più di Facebook, più di WhatsApp, più di Instagram e di tutte le altre. I dati sono stati messi insieme dalla prestigiosa agenzia di stampa giapponese Nikkei Asia, prendono in prestito i dati di App Annie per il solo mercato americano e certificano un enorme balzo in avanti nei download di TikTok che, nel 2019, era solo quarta.

I numeri di TikTok

Precisiamo subito una cosa: i dati pubblicati da Nikkei non vogliono dire che già oggi TikTok abbia più utenti di Facebook o di WhatsApp, ma solo che l’app sia stata scaricata più volte rispetto a quelle concorrenti nel 2020. Se questo trend continua, però, giocoforza a breve il sorpasso ci sarà anche perché nel 2021 i download di TikTok sono aumentati, non diminuiti.

Fatta questa doverosa premessa, ecco le app più scaricate a livello globale nel 2020, secondo Nikkei Asia:

TikTok Facebook WhatsApp instagram Facebook Messenger Snapchat Telegram Likee Pinterest Twitter

Se escludiamo i download in Cina, invece, nel resto dell’Asia Tiktok è seconda a Facebook. Ma sono i dati per i soli Stati Uniti a far tremare Facebook:

TikTok Facebook Messenger Facebook Instagram Snapchat WhatsApp Discord Pinterest Twitter Google Duo

App più scaricate: la Cina è inviolabile

Infine, c’è anche da notare che mentre le app cinesi fanno successo in tutto il mondo quelle non cinesi non entrano in Cina. Il mercato delle app cinese, infatti, è praticamente blindato e nella top ten delle app più scaricate in Cina non c’è nessuna app non cinese: