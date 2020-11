È una delle app di incontri più popolari al mondo ed è scaricata da milioni di persone: stiamo parlando di Tinder, che se già prima era al primo posto sul mercato del settore, da alcuni anni ha voluto implementare i propri servizi con una versione di Tinder a pagamento, Tinder Gold, che offre un’ampia gamma di possibilità per poter contattare e creare legami con altri utenti. Tinder Gold è un sistema semplice: gli utenti che ne fanno uso possono sapere da subito chi ha espresso gradimento nei loro confronti, abbattendo il lavoro di ricerca iniziale necessario per individuare una coincidenza con coloro che hanno espresso gradimento e che hanno gli stessi vostri gusti.

Tinder Gold: quanto costa

Per Tinder Gold il costo è di cinque euro al mese, ma va aggiunto al pacchetto Plus, che costa 9,90 3 euro per gli under 28 e 19,90 per i più grandi. Questo servizio vi consente di trovare persone compatibili anche fuori dalla vostra geolocalizzazione, ma vi permette anche di cambiare idea qualora abbiate in precedenza bocciato qualche profilo.

Quali sono i vantaggi di Tinder Gold

Tinder Gold funziona offrendo molteplici vantaggi, che vi consentono di andare alla ricerca della persona giusta in modo più mirato ed efficace. Innanzitutto, oltre a poter sapere chi ha espresso like nei vostri confronti, potrete avere a disposizione un infinito numero di like e quindi contattare un numero maggiore di persone. Altre opzioni, che approfondiremo più avanti, sono la possibilità di avere 5 super like al giorno, un “boost” ogni mese, azzerare la pubblicità e personalizzare ulteriormente il proprio profilo.

Tinder Gold Super Like

Una delle opzioni aggiuntive introdotte da Tinder Gold è il super like, rappresentato da una stellina blu che compare al di sotto della foto, in mezzo a “swipe left” e “swipe right”. Utilizzando questa icona oppure scorrendo verso l’alto sul profilo a cui si è interessati, si attiverà la funzione, che provvederà a notificare alla persona interessata il vostro gradimento, evidenziando che è “super gradita”. Compiere questa azione consente alla persona che riceve la notifica di vedere il vostro profilo. Si tratta di un modo immediato per poter interagire con quella persona. Bisogna però evitare di abusare di tale funzione, che alcuni utenti potrebbero considerare troppo aggressivo.

Tinder Gold e il “boost”

Un’altra importante funzionalità di Tinder Gold è il cosiddetto “Boost”: una delle altre funzionalità più importanti di questa versione di Tinder è in grado di posizionare il vostro profilo in cima alla coda di profili di ogni utente nelle vicinanze, per circa mezz’ora. Questo rende più probabile riuscire a ricevere molte visualizzazioni e di conseguenza probabilmente anche molti match in quell’arco di tempo. Questa funzione, disponibile per i membri Tinder Plus e Tinder Gold, è disponibile una volta al mese, quindi va utilizzata con una certa logica, puntando magari su una foto particolarmente accattivante. Volendo utilizzare altri Boost, questi si possono comunque acquistare in qualsiasi momento, anche dagli utenti normali, utilizzando l’icona profilo in alto sulla schermata principale. Il costo di un singolo Boost e di 4 euro circa, ma si possono acquistare anche pacchetti a prezzi scontati.

Tinder Gold: usare Top Picks

Una recente funzione di Tinder Gold è Top Picks, che vi consente di visualizzare una sezione giornaliera di profili, che vengono selezionati dall’algoritmo di Tinder in modo personalizzato per voi. Potrete visualizzare un paio di scelte al giorno, ognuna delle quali ha una determinata categorizzazione. Pagando un supplemento si possono visualizzare delle scelte extra ogni giorno. In più Tinder Gold prevede maggiori controlli su chi può visualizzarvi o su chi voi potete visualizzare, chiedendo all’app di assegnare determinate priorità.

Ulteriori funzioni di Tinder Gold

A completamento del corollario, ecco riassunte le principali funzioni di Tinder Gold:

Like illimitati;

Possibilità di annullare l’ultimo swipe;

5 Super Like al giorno;

Utilizzo si un Boost gratuito al mese;

Possibilità di geolocalizzarsi in altri luoghi attraverso la funzione Passport;

Visualizzare chi ha messo Mi Piace;

Accedere a nuovi Top Picks ogni giorno.

Tinder, l’app di incontri più utilizzata

Al di là dell’utilizzo o meno di Tinder Gold, è bene ricordare cosa rappresenta l’app Tinder: una delle più utilizzate per conoscere qualcuno online, spesso allo scopo di iniziare un gioco di conquista che può anche portare a volersi conoscere di persona ed intraprendere una relazione. La semplicità di utilizzo fanno di Tinder una delle app di incontri più utilizzata.