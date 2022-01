Tre serie tv da vedere su Netflix se ami lo sport

Ispirano, motivano ed emozionano, ricordandoci che la vittoria costa pazienza e fatica e che gli inevitabili ostacoli non devono scoraggiare, ma spingerci oltre. Sono queste alcune delle ragioni per cui le storie che parlano di sport sono tra le più apprezzate non solo al cinema, ma anche nel mondo delle serie tv.

A gradire la loro visione in realtà non sono solo gli appassionati di attività fisiche. Anche chi conduce una vita ben distante da quella di un atleta può trovare ispirazione e intrattenimento nelle serie tv, frutto di fantasia o completamente aderenti al reale, che raccontano una meritata vittoria conquistata a fatica oppure una passione travolgente per una disciplina sportiva. Che si tratti di una sfida contro se stessi o di un emozionante gioco di squadra, lo sport, quando viene narrato sul piccolo schermo, ha molto da insegnare. Ecco tre titoli imperdibili che si possono vedere in streaming su Netflix.

Parola di allenatore – Regole di vita

In questa serie statunitense uscita nel 2020, che ha per produttori esecutivi LeBron James e Maverick Carter, i protagonisti sono alcuni allenatori che hanno portato i propri atleti ai massimi livelli.

I coach condividono le loro regole per avere successo nello sport e nella vita a dispetto delle difficoltà, della fatica e delle inevitabili sconfitte lungo il percorso.

Al momento esiste una sola stagione composta da cinque puntate da 30 minuti, ciascuna dedicata a una personalità diversa: l’allenatore dell’NBA Doc Rivers, gli allenatori di calcio Jill Ellis e José Mourinho, l’allenatore di tennis Patrick Mouratoglou e la coach di basket Dawn Staley.

Neymar: il caos perfetto

Questa miniserie biografica è uscita da pochissimo, alla fine di gennaio 2022. È composta da tre episodi di circa un’ora ciascuno e, come suggerisce il titolo, è interamente dedicata a Neymar da Silva Santos Júnior, noto anche come Neymar Jr, calciatore brasiliano, classe 1992, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana.

Esaltato in tutto il mondo per le sue performance in campo, ma spesso anche al centro di dure critiche, Neymar nella miniserie condivide i momenti d’oro e quelli bui della sua carriera sportiva e della sua vita personale.

Cheerleader

Non esistono solo calcio, basket, tennis: qualunque impresa sportiva sa essere profondamente emozionante e istruttiva. Lo si vede bene in questa docuserie Netflix in due stagioni (la seconda è uscita proprio all’inizio del 2022) che segue gli alti e i bassi della giovane squadra di cheerleading agonistico del Navarro College, che è assolutamente determinata a vincere un titolo nazionale.

Premiata con tre Emmy, tra cui uno come Miglior reality non strutturato, la docuserie è avvincente e demolisce molti dei luoghi comuni italiani sul cheerleading.