Tutta la luce che non vediamo: trama e cast della miniserie

È stata annunciata la data di uscita di Tutta la luce che non vediamo, la nuova miniserie Netflix tratta dall’omonimo romanzo di Anthony Doerr, diventato un best seller e vincitore del Premio Pulitzer per la letteratura nel 2015 (in Italia è edito da Rizzoli). A dirigere la storia sarà Shawn Levy, già noto per la regia di The Adam Project, Stranger Things e Deadpool 3. La miniserie è invece scritta da Steven Knight (che in passato ha messo la firma su Peaky Blinders) insieme ad Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie. Ecco trama, cast e tutto quello che sappiamo di questo nuovo progetto.

La trama di Tutta la luce che non vediamo

I protagonisti di Tutta la luce che non vediamo sono Marie-Laure, una ragazza francese cieca (perde la vista a sei anni a causa di una malattia degenerativa), e suo padre, Daniel LeBlanc. I due recuperano un diamante leggendario e, per impedire che finisca nelle mani dei nazisti, fuggono dalla Parigi occupata dai tedeschi mentre un crudele ufficiale della Gestapo, che vuole impossessarsi della pietra preziosa per il suo interesse personale, si mette sulle loro tracce.

Marie-Laure e Daniel trovano rifugio a St. Malo da uno zio solitario che si occupa di diffondere le trasmissioni clandestine per la resistenza. In questa cittadina Marie-Laure incontra Werner, un adolescente arruolato dal regime di Hitler per rintracciare le trasmissioni illegali. I due sono improbabili anime gemelle. Le vite di Marie-Laure e Werner si intrecciano in modo imprevedibile e affascinante nel corso di un decennio, rivelando di fatto quale può essere l’incredibile potere dei legami tra le persone.

Il cast della miniserie

Per trovare le persone giuste per interpretare Marie-Laure in diversi periodi della sua vita Levy ha organizzato un casting globale a cui hanno partecipato attrici cieche e ipovedenti. Sono state scelte, infine, le attrici esordienti Aria Mia Loberti (Marie-Laure adulta) e Nell Sutton (Marie-Laure da giovane).

Nel cast della miniserie ci sono inoltre Louis Hofmann (Werner), il vincitore agli Emmy Award e candidato all’Oscar Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Lars Eidinger (Von Rumpel), il vincitore del Golden Globe e candidato agli Emmy Hugh Laurie (zio Etienne) e Marion Bailey (Madame Manec).

La miniserie è prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment. Questa casa di produzione è famosa per aver lanciato Stranger Things, il film Arrival (poi candidato all’Oscar), la serie Netflix Tenebre e Ossa e i film Free Guy e The Adam Project.

Quando esce Tutta la luce che non vediamo

La miniserie Tutta la luce che non vediamo sarà composta da quattro episodi e sarà disponibile su Netflix dal 2 novembre 2023.