Tutte le novità di LOL 3

Si avvicina il debutto della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori su Prime Video. I primi quattro episodi del comedy show saranno disponibili dal 9 marzo su Prime Video, mentre gli ultimi due usciranno il 16 marzo. Giovedì 2 marzo si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, durante la quale è spiccata l’assenza del co-conduttore Fedez. «Ci segue con affetto da Milano», ha detto Serena Dandini, che ha condotto la conferenza. Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni su LOL 3.

LOL 3: il cast e le regole del gioco

Prima di tutto, riepiloghiamo le informazioni basilari. A sfidarsi durante LOL 3 saranno i comici e le comiche Herbert Ballerina, Fabio Balsamo dei The Jackal, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

I partecipanti dovranno cercare di non ridere e contemporaneamente di far ridere gli avversari. Alla prima risata, smorfia o sorriso verranno ammoniti. Se capita una seconda volta scatta l’eliminazione. L’ultimo in gara vincerà 100.000 euro da devolvere a favore di un ente benefico a scelta. L’arbitro e conduttore sarà Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano. Maccio Capatonda, vincitore della seconda stagione di LOL, sarà l’ospite speciale: il suo ruolo è cioè quello di "disturbare" i concorrenti in gara mettendo alla prova la loro serietà.

LOL 3: ipotesi e anticipazioni

Come già ci hanno insegnato le prime due edizioni di LOL, gli oggetti di scena tenuti in mano dai partecipanti nei poster e nelle foto promozionali non sono casuali. Anzi, probabilmente sono un indizio o un’anticipazione di una gag che li vedrà protagonisti. A giudicare da quanto accaduto in alcuni casi, tra l’altro, potrebbero persino diventare dei best-seller dopo il programma (come dimenticare il tubo sonoro?).

Nelle foto che presentano LOL 3 in particolare vediamo Maccio Capatonda con una ruota di bicicletta al collo, mentre nel trailer appare anche nelle vesti di un improbabile supereroe, Riposaman, il «sequel di Posaman». Fedez mangia un hamburger mentre Frank Matano, patatine fritte in mano, gli sporca la maglietta con del ketchup.

Ancora, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (che tra l’altro, si nota dal trailer, entra in studio con quello che pare un costume da ballerino di flamenco) hanno in mano un sacchetto di carta dal quale cadono delle arance. Marina Massironi – che, come si intuisce ancora una volta dal trailer, nei suoi sketch comici proporrà diversi personaggi amati dal pubblico – ha in mano un ombrello giallo ribaltato, mentre Nino Frassica è attrezzato con una scala e un pennello sporco di vernice. Brenda Lodigiani tiene tra le mani uno pneumatico, Fabio Balsamo regge una cornice con il vetro rotto e Marta Filippi una scarpa con il tacco spezzato.

Come saranno usati questi e altri oggetti in gag demenziali, imitazioni e scherzi? Non resta che attendere l’uscita del comedy show per scoprirlo!

