A quindici anni di distanza dall’uscita del primo film nei cinema, Twilight diventa una serie tv. La celebre saga cinematografica è ispirata agli omonimi libri di Stephenie Meyer e racconta la storia d’amore tra il vampiro Edward Cullen (interpretato da Robert Pattinson) e la timida Bella Swan (Kristen Stewart). Stando a quanto riportato da Hollywood Reporter pochi giorni fa, a occuparsi dell’adattamento seriale è la Lionsgate Television. Il progetto, ancora in frase embrionale, verrà poi venduto al migliore offerente.

La serie di Twilight: cosa sappiamo

Al momento non ci sono molti dettagli confermati in merito alla serie tv di Twilight. A quanto pare il progetto è già in fase di sviluppo, ma la strada è lunga: si sta cercando uno showrunner e non si sa ancora quale rete o piattaforma trasmetterà le puntate. Wyck Godfrey ed Erik Feig potrebbero essere produttori esecutivi della serie, mentre Stephenie Meyer, autrice dei romanzi, potrebbe essere consulente o sceneggiatrice: insomma, verrà probabilmente coinvolta nel progetto in qualche modo.

Dove vedere Twilight in streaming

I film che raccontano la storia di Edward e Bella hanno ottenuto un riscontro molto positivo negli scorsi anni, raggiungendo i 3,4 miliardi di dollari al box office. La speranza è evidentemente che l’adattamento seriale possa eguagliare questo successo, attirando sia i fan storici sia i nuovi spettatori.

I romanzi della saga di Twilight sono stati pubblicati a partire dal 2005 e sono Twilight, New Moon (2006), Eclipse (2007), Breaking Dawn (2008), La breve seconda vita di Bree Tanner (2010) e Midnight Sun (2020). Da questi è stata poi tratta la saga cinematografica: Twilight, uscito nel 2008, e poi i sequel New Moon, Eclipse e Breaking Down parte 1 e parte 2 (quest’ultimo uscito nel 2012). I film della saga di Twilight si possono vedere in streaming su Netflix e su NOW.

Il cast della serie di Twilight

Il cast della serie di Twilight sarà naturalmente rinnovato, ma, anche in questo caso, è decisamente presto per immaginare chi potrebbero essere i nuovi Edward e Bella. Robert Pattinson e Kristen Stewart devono proprio a questi ruoli la loro popolarità, che li ha portati oltre dieci anni dopo a recitare in film come Spencer (in cui Kristen è lady Diana) e The Batman (in cui Pattinson è Bruce Wayne).

L’idea di vedere dei nuovi interpreti per due personaggi così amati dai fan ha subito suscitato sui social una certa agitazione. È accaduta la stessa cosa anche dopo l’annuncio della serie tv su Harry Potter, che dovrebbe uscire tra il 2025 e il 2026 (per lo meno la prima stagione) con un cast rinnovato. Quando Pattinson fu scelto per il ruolo di Edward, alcuni lettori dei romanzi lo giudicarono così poco adatto al ruolo da avviare una petizione per chiedere il recasting. Con il senno di poi, la scelta si è rivelata azzeccata. Non resta che aspettare e vedere se l’attore e l’attrice protagonisti che verranno selezionati per la serie saranno ben accolti dalla fanbase oppure no.