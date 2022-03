Ufficiale: Domina torna con la seconda stagione

Gli intrighi, le lotte e i giochi di potere dell’Antica Roma, raccontati però dal punto di vista delle donne. Ecco il cuore della serie tv Domina, l’epico period drama ambientato nel principato di Cesare Augusto che, come è stato annunciato ufficialmente pochi giorni fa, avrà una seconda stagione.

La serie Domina è stata rinnovata dal network americano Epix grazie a un accordo con il Banijay Rights: il sequel, così come la prima stagione, andrà in onda prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data esatta del debutto dei nuovi episodi non è ancora stata annunciata, ma sarà sicuramente nel 2023. Le riprese della seconda stagione inizieranno infatti in primavera negli studi di Cinecittà a Roma. La serie, ambientata in uno dei periodi più affascinanti della storia romana, ha per protagonista Livia Drusilla, la terza moglie di dell’imperatore Cesare Augusto, interpretata da Kasia Smutniak.

La trama: di cosa parla Domina 2

Nella prima stagione di Domina gli spettatori hanno visto Livia Drusilla tornare a Roma dopo un esilio durato dieci anni e lottare per riconquistare tutto ciò che le era stato tolto. Nella seconda stagione, che sarà composta in tutto da otto episodi, Livia Drusilla dovrà confrontarsi con le difficoltà e le incertezze legate a un impero ormai frammentato e alle varie faide familiari. La donna dovrà combattere per salvaguardare il suo matrimonio con Gaio e anche per fare in modo che sia uno dei suoi figli, e non uno dei numerosi rivali, a sedersi sul trono.

Il cast: chi recita i Domina 2

Come accennato, la protagonista della serie è interpretata da Kasia Smutniak. Nel cast internazionale ci sono poi Matthew McNulty (già visto in Misfits), che veste i panni di Gaio, e Claire Forlani (Vi presento Joe Black), che è invece Ottavia, la sorella di Gaio. Christine Bottomley è la seconda moglie di Gaio, Scribonia, mentre Ben Batt è Agrippa, console e amico dell’imperatore.

La squadra che lavora a Domina è ricca di eccellenze non solo per quanto riguarda attori e attrici. I costumi, ad esempio, sono curati dalla Premio Oscar Gabriella Pescucci. Nel cast tecnico ci sono anche Luca Tranchino (che ha lavorato in passato sul set di Prison Break) alla scenografia, Katia Sisto al make-up e Claudia Catini all’hair design.

Quando e dove vedere Domina 2

Come detto, al momento non ci sono ancora dettagli precisi in merito all’uscita della seconda stagione della serie creata da Simon Burke. Quel che è certo è che Domina 2 uscirà su Sky e su NOW nel corso del 2023: non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti. La prima stagione, invece, è disponibile on demand.