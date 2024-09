Una miniserie true crime sul caso Ramsey

JonBenét Ramsey aveva sei anni quando venne trovata morta nella cantina di casa a Boulder, Stati Uniti, il 25 dicembre 1996. Il noto caso di cronaca nera, che come è facile immaginare attirò a lungo le attenzioni dei media, verrà raccontato in una nuova serie tv crime crime in otto episodi. Il progetto è stato recentemente ordinato da Paramount+, uno dei Prime Video Channels, e sono già stati forniti alcuni dettagli sul cast e sulla trama di questa novità.

JonBenét Ramsey: la vera storia

Figlia di un uomo d’affari di successo e di una ex reginetta di bellezza, JonBenét Ramsey nacque nel 1990 e fin da piccola venne spinta a partecipare dai genitori a vari concorsi di bellezza.

La sera di Natale del 1996 la famiglia Ramsey (i genitori, JonBenét e il fratello maggiore) tornò a casa verso le 22. I bambini vennero messi a letto. La madre disse di essersi accorta della sparizione della figlia all’alba del 26 dicembre in seguito al ritrovamento di una lettera che annunciava il rapimento della bambina e chiedeva un riscatto di 118.000 dollari.

La donna chiamò il 911 e diverse ore dopo, durante le ispezioni della casa, fu ritrovato nella cantina il cadavere della bambina. La causa della morte fu in seguito accertata in strangolamento associato a trauma cranico.

Inizialmente i sospetti degli investigatori si concentrarono sui famigliari della bambina. Nel 2006 l’insegnante di scuola elementare John Mark Karr confessò l’omicidio, ma il suo DNA non coincideva con quello ritrovato sulla vittima e in generale non emersero mai prove contro di lui.

Il caso non è mai stato risolto.

La serie tv crime sul caso Ramsey: cast e trama

Stando alle informazioni al momento disponibili, la serie tv sull’omicidio di JonBenét Ramsey, intitolata provvisoriamente JonBenét Ramsey, racconterà la tragica morte della bambina concentrandosi sulla famiglia Ramsey prima e dopo l’evento.

Del cast sono per ora stati annunciati l’attore e l’attrice che interpreteranno i genitori della bambina, Patsy e John Ramsey: si tratta di Melissa McCarthy (già in Mike & Molly) e Clive Owen (già in American Crime Story).

Melissa McCarthy and Clive Owen will star in the drama, currently titled #JonBenetRamsey, which has scored a series order at Paramount+ https://t.co/ksl3jTyiHL pic.twitter.com/YnFN6Zfdaa — The Hollywood Reporter (@THR) September 5, 2024

Al cast si sono recentemente aggiunti anche Will Patton e Shea Whigham. Patton sarà Lou Smith, agente delle forze dell’ordine che ha lavorato a più di cento casi di omicidio. Whigham invece sarà il procuratore distrettuale Alex Hunter, conoscente dei Ramsey.

Cosa sappiamo della miniserie JonBenét Ramsey

Melissa McCarthy sarà anche produttrice esecutiva, insieme allo showrunner Richard LaGravenese. Anne Sewitsky, che ha lavorato di recente a Presunto innocente, sarà la regista del pilota e di altri tre episodi.

«Quello di JonBenét Ramsey continua a essere uno degli omicidi irrisolti più affascinanti del Paese», ha detto in una nota stampa il vicepresidente esecutivo della programmazione di Paramount+, Jeff Grossman. «L’incredibile talento di Melissa McCarthy, Clive Owen e del team creativo guidato da Richard LaGravenese illumineranno la sua storia con l’acutezza e le sfumature che merita»

La miniserie sarà composta da otto episodi in tutto e sarà disponibile in streaming su Paramount+, ma la data di uscita non è ancora nota. La produzione inizierà a Calgary, in Canada.