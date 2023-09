Upload 3 adesso ha una data di uscita

Fonte foto: Amazon Prime Video

Chi stava aspettando le nuove puntate di Upload può finalmente far partire il conto alla rovescia. Negli scorsi giorni Prime Video ha infatti annunciato la data di uscita della terza stagione di Upload, la serie comedy sci-fi di Greg Daniels con protagonista Robbie Amell, attore che recentemente ha fatto parte anche del cast di The Witcher 3 su Netflix (in cui ha interpretato il ruolo di Gallatin, combattente alla guida di un’armata che combatte per Nilfgaard). Dove eravamo rimasti con la trama di Upload? E cosa aspettarsi dai nuovi episodi? Ecco tutte le cose da sapere in vista del debutto.

Il finale di Upload 2: dove eravamo rimasti

Il finale della seconda stagione di Upload ha tenuto il pubblico decisamente in sospeso. Negli ultimi episodi, grazie all’aiuto di Ingrid, Nathan è stato "scaricato" in un nuovo corpo, tornando in questo modo in vita. La storia prometteva di prendere una svolta romantica, a quel punto, dato che Nathan e Nora erano finalmente insieme nel mondo reale per la prima volta.

Nell’ultima scena della seconda stagione, però, Nathan si accorge che il suo naso inizia a sanguinare. Stando alle informazioni a disposizione degli spettatori, e di Nathan stesso, significa che la sua testa sta per esplodere perché il suo download non è andato a buon fine: si trattava in effetti di una procedura ancora sperimentale e da perfezionare, che non era mai stata realizzata con successo su nessun essere umano.

Cosa succede in Upload 3

Stando alle anticipazioni al momento disponibili, nella terza stagione di Upload vedremo Nathan e Nora più impegnati che mai: mentre cercano di far funzionare la loro relazione e di fermare il misterioso complotto che minaccia di distruggere milioni di vite, dovranno anche evitare che la testa di Nathan esploda. Ma quanto tempo hanno a disposizione prima che accada? Un punto, questo, ancora tutto da chiarire.

A Lakeview intanto è stata riattivata una copia backup di Nathan e Ingrid non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire per la seconda volta l’amore della sua vita. Stando alle prime immagini della terza stagione, tra l’altro, pare che il Nathan "scaricato" e la sua copia backup avranno modo di parlarsi. Luke, rimasto solo nel paradiso ma a corto di fondi per finanziare il suo soggiorno, inizia invece a lavorare nella cosiddetta zona grigia. Ci sono novità in vista anche per Aleesha: acquisisce sempre maggiore potere dentro Horizen e inizia una relazione romantica.

Il cast di Upload 3

Oltre ad Amell, il cast di Upload 3 include Andy Allo (nei panni di Nora), Allegra Edwards (Ingrid), Kevin Bigley (Luke), Zainab Johnson (Aleesha) e Owen Daniels (assistente A.I.).

Upload 3 in streaming: quando esce

La terza stagione di Upload è composta da otto episodi ed esce su Prime Video il 20 ottobre 2023. Saranno distribuite due puntate a settimana.