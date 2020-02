Come vedere in streaming Real Madrid - Atletico Madrid

1 Febbraio 2020 - Real Madrid – Atletico Madrid non può essere una partita come le altre. Il derby di Madrid è sempre stata una partita speciale, ma negli ultimi anni ha assunto un ruolo speciale, soprattutto dall’arrivo di Diego Simeone sulla panchina dei Colchoneros. Nell’ultimo decennio per due volte il derby di Madrid ha assegnato la Champions League e la partita è stata decisiva anche in Liga per la vittoria dello Scudetto.

Il big match della ventiduesima giornata della Liga Spagnaola è Real Madrid – Atletico Madrid. Da una parte Zinedine Zidane, che dal suo ritorno sulla panchina dei blancos sta cercando di dare una fisionomia ben precisa alla sua squadra, dall’altra Diego Simeone che ha fatto investire milioni di euro alla dirigenza dell’Atletico Madrid per rendere il gioco più offensivo. Tra alti e bassi il Real Madrid guida in solitario la classifica della Liga Spagnola, con tre punti di vantaggio sul Barcellona. L’Atletico Madrid è staccato di dieci punti dalla vetta e occupa la quarta posizione insieme al Getafe. Ecco come vedere il derby di Madrid in TV e in streaming.

Quando si gioca Real Madrid – Atletico Madrid

Il derby di Madrid è fissato per il 1 febbraio alle ore 16:00. Si gioca allo stadio Santiago Bernabeu

Dove vedere in TV Real Madrid – Atletico Madrid

La Liga Spagnola è un’esclusiva DAZN e per guardare il derby di Madrid in TV è necessario sintonizzarsi sul canale DAZN 1 presente sul satellitare di Sky. In alternativa si può utilizzare l’app DAZN supportata dai principali smart TV, ma bisogna avere una buona connessione a Internet.

Come guardare in streaming Real Madrid – Atletico Madrid

Il modo più semplice per guardare in streaming il derby di Madrid è utilizzare l’app di DAZN. Compatibile con smartphone, tablet, computer e console, può essere scaricata gratuitamente dai principali store online. Per vedere Real Madrid – Atletico Madrid bisogna lanciare l’app di DAZN, inserire le proprie credenziali (l’abbonamento ha un costo di 9,99 euro al mese) e poi premere sul box dedicato al match presente in homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Real Madrid – Atletico Madrid.

Probabili formazioni Real Madrid – Atletico Madrid

Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Héctor Herrera, Thomas, Saúl; Morata, Vitolo