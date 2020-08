Vikings 6, quando escono le nuove puntate della serie TV

La serie tv Vikings ritorna con una sesta stagione suddivisa in due parti. La prima parte, fino al decimo episodio, è stata già trasmessa, mentre la seconda e conclusiva dovrebbe essere pubblicata tra pochi mesi. Secondo diverse indiscrezioni gli ultimi episodi sono già pronti da tempo e debutteranno nel 2020.

La serie tv è ambientata tra Scandinavia e alcune isole del Regno Unito intorno al IX secolo. Il protagonista è il guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, interpretato da Travis Fimmel, che però muore e lascia le redini principalmente ai due figli Ivar e Bjorn. In Italia la prima stagione è andata in onda su Rai 4 nel 2014 mentre quelle successive sono state trasmesse in esclusiva sulla piattaforma on demand TIMvision, ma in seguito sono state inserite anche su altre piattaforme come Netflix e NowTV. Tra pochi mesi potremo finalmente sapere come si conclude l’avvincente serie sul mondo dei vichinghi.

Trama di Viking 6: di cosa parla?

Prima della pubblicazione della sesta stagione sono state diffuse tante ipotesi e anticipazioni legate alla trama. Il creatore della serie TV aveva svelato che il contenuto avrebbe coinvolto tre mondi. Eli Lehrer ha riepilogato a grandi linee le vicende principali che hanno caratterizzato la serie, che si è evoluta seguendo in modo molto libero reali fatti storici. Innanzitutto, è partita dalle prime incursioni vichinghe in Inghilterra fino alla morte di Ragnar Lothbrok per mano di Re Aelle e le battaglie della Grande Armata Danese. Dopo la morte del padre, due dei suoi figli, Ivar e Bjorn lottano per conquistare il trono.

Alla fine della quinta stagione, i due fratelli si sono separati dopo i continui conflitti per avere la corona. Ivar scappa in territori sconosciuti, Bjorn diventa sovrano di Kattegat. Al suo fianco ha la madre Lagertha e gli altri componenti della famiglia. Nella sesta stagione conosceremo meglio la figura di Ivar, meno duro e più vulnerabile e sensibile. Lo vediamo insieme a Vigrid, sua guardia del corpo in un viaggio lungo la Via della Seta, dove vengono catturati dal principe Oleg Il Profeta. Ivar e Oleg diventano però amici e quest’ultimo cerca di convincerlo a unirsi all’impresa di rivendicare il territorio di Re Harald. Quest’ultimo viene catturato proprio da Oleg. Bjorn vuole correre in soccorso del Re Harald. Negli ultimi episodi potremmo quindi assistere alla risoluzione di questo conflitto e all’incontro finale tra i due fratelli, figli dello stesso padre Ragnar.

Quando esce Vikings 6?

Vikings 6 è costituito complessivamente da 20 episodi che vengono trasmessi in due fasi. La prima parte è stata trasmessa sul canale canadese History dal 4 dicembre 2019 al 5 febbraio 2020, la seconda parte debutterà nel 2020. In Italia è stata trasmessa su TIMVision, a cui si è aggiunto anche Netflix, dove troviamo i primi 10 episodi, oltre naturalmente a tutte le stagioni precedenti. E anche nel nostro Paese la seconda parte debutterà entro l’anno.

Non si conosce ancora la data esatta, ma si parta di novembre o dicembre. Michael Hirst, sceneggiatore e produttore della serie, tempo fa aveva dichiarato a Entertainment Tonight: “Questi sono i migliori 20 episodi che abbiamo mai girato. Credetemi, se avete lacrime da versare, tenetevi pronti a piangerle quando guarderete la stagione 6.” Non resta che attendere per scoprire il destino dei due fratelli e del vecchio regno di Ragnarr Loðbrók.