Nel panorama delle alternative in streaming all’ordinario palinsesto televisivo si sta facendo sempre più strada Tim Vision, un set-top box evoluzione del vecchio Cubovision. Grazie al servizio di Tim Vision avrete la possibilità di tornare a casa dal lavoro e scegliere il vostro film o la vostra serie tv preferita, metterla in pausa, ricominciarla e molto altro. Scopriamo insieme come funziona Tim Vision, cos’è esattamente, come è possibile abbonarsi e altre informazioni utili per guidarvi verso una scelta più ragionata e consapevole.

Cos’e’ Tim Vision?

Cos’è quindi Tim Vision? Tim Vision è una TV on demand, ovvero un servizio offerto dall’operatore TIM che, al pari dei competitor Netflix, Skyonline o Infinity, vi offre la comodità di scegliere cosa guardare e quando guardarlo, senza limiti di orari e soprattutto senza fastidiose interruzioni pubblicitarie.

Tim Vision accontenta ogni genere di passione e personalità: i cultori del cinema e delle serie tv potranno godere delle più grandi produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali, come ad esempio Parenthood, Once Upon a Time o Mad Man, mentre i più piccoli avranno a disposizione programmi dedicati, da guardare da soli o in compagnia.

I contenuti extra e il noleggio

Se le opzioni offerte dal servizio di Tim Vision non dovessero bastare, con il Videostore avrete la possibilità di comprare o noleggiare tanti contenuti extra. Il noleggio ha una durata di 48 ore mentre, nel caso di un acquisto, la visione del contenuto scelto non avrà alcun tipo di limite, e potrà essere rivisto tutte le volte che vorrete. Tra le novità di Tim Vision più rilevanti del momento vi è certamente il nuovo accordo fra DAZN e la piattaforma Tim, per offrirvi contenuti vasti e articolati del panorama calcistico e sportivo in generale.

Tim Vision e Dazn: l’accordo per gli sportivi

Dal 10 dicembre 2019 gli abbonati Tim hanno accesso ai contenuti DAZN che prevedono, per quel che riguarda il calcio italiano, tre partite per ogni turno della seria A e tutte le partite della serie B. Inoltre si avranno a disposizione le migliori competizioni europee, come:

Liga;

Ligue 1;

FA Cup;

EFL League Cup;

Eredivisie;

Championship.

Disponibili anche i campionati internazionali, quelle Sudamericane del Copa Libertadores e Copa Sudamericana ed ancora la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League. Se il solo calcio non dovesse essere sufficiente, sappiate che con Tim Vision e DAZN potrete godere del grande spettacolo della boxe, dell’hockey su ghiaccio, del rally, delle arti marziali miste, Indycar e i campionati di pallavolo. Un buon modo per appassionarsi a nuove discipline!

Quanto costano Tim Vision e DAZN?

L’abbonamento di Tim Vision con il solo DAZN è di €9,99 al mese, mentre per un’offerta ancora più completa potete decidere di aggiungere anche il servizio Sky di NOW TV, per un costo complessivo di €29,99 al mese. In entrambi i casi l’offerta verrà accreditata direttamente in bolletta. I vantaggi non finisco qui: infatti Tim Vision ha recentemente ampliato la partnership con la FIGC, e dal 2 novembre 2019 rende disponibile anche il calcio femminile, prevedendo cinque partite in diretta ed una in differita.

Come funziona Tim Vision nello specifico?

Dimenticate le ingombranti vecchie parabole: Tim Vision funziona attraverso il semplice collegamento alla rete wi-fi, che vi consentirà di scegliere non solo quando guardare i vostri programmi preferiti, ma anche dove guardarli. Avrete infatti la libertà di godere dei vostri programmi preferiti dal vostro divano con una Smart Tv o con un dispositivo esterno come Google Chromecast, lanciando l’applicazione direttamente dal vostro smartphone. Anche quando sarete lontano da casa, in viaggio in macchina e in treno, potrete collegarvi all’app non perdendo neanche una puntata del vostro programma preferito.

Come Si Attiva Tim Vision?

Per attivare il servizio di Tim Vision avete tre diverse possibilità:

chi è già cliente Tim con rete fissa e ha il servizio compreso nell’abbonamento, potrà registrarsi dal dispositivo abilitato e lanciare il servizio su Smart TV con il widget Tim vision , oppure richiedere il decoder Tim Vision ;

, oppure richiedere il ; i clienti Tim mobile possono registrarsi mediante l’apposita applicazione;

chi non è cliente Tim può registrarsi attraverso il sito web o scaricare l’apposita applicazione. In entrambi questi ultimi casi, sarà necessario creare un account nell’area My Tim.

Le varie offerte economiche di Tim Vision

Il costo di Tim Vision dipende dal tipo di opzione alla quale si ha aderito: Tim Vision è gratis per i clienti Tim che abbiano già una delle offerte all inclusive. Infatti, per i clienti che godono di una delle offerte previste per la linea fissa (Tim Smart TV o Tim Super Fibra) il servizio Tim Vision è incluso, e in questo caso potrete acquistare la Tim Box per l’Android TV per il prezzo di €2,99 per 48 mesi:

se siete già clienti Tim ma non avete alcuna offerta per linea fissa, Tim vi dà l’opportunità di provare il servizio gratuitamente per un mese e di scegliere alla fine della prova se rinnovare l’offerta per il costo di €4,99 al mese o sciogliere l’accordo senza nessun genere di vincolo;

per un mese e di scegliere alla fine della prova se rinnovare l’offerta per il costo di €4,99 al mese o sciogliere l’accordo senza nessun genere di vincolo; anche i clienti Tim Mobile hanno la possibilità di provare Tim Vision gratis per un mese senza alcun vincolo contrattuale, per poi usufruire del servizio al costo di€4,99 al mese. Il cliente Tim Mobile potrà accedere dal sito Tim Vision.it oppure potrà registrarsi attraverso l’applicazione, disponibile sia per i clienti Android nel Play Store che per i clienti iOs nell’App Store dedicato.

Nel momento in cui sia stata sottoscritta l’offerta, il servizio potrà essere erogato su sei dispositivi diversi, consentendo di vedere più contenuti contemporaneamente. Una vera comodità per tutta la famiglia!

Disdire Tim Vision: come fare

Niente di più semplice: coloro che hanno una linea fissa Telecom dovranno semplicemente chiamare il 119 e richiedere di disattivare il servizio. Gli altri utenti dovranno invece allegare a una lettera di recesso anche una copia della carta d’identità, oppure inviare un fax al numero fornito dal 187.

Confrontiamo Tim Vision con i suoi competitors

Confrontando Tim Vision con altri servizi similari, ci si rende immediatamente conto di come l’offerta di Tim sia decisamente vantaggiosa. Tim Vision infatti si trova a dover reggere il confronto con Infinity, Netflix e i servizi Sky, ma il bilancio è tendenzialmente positivo:

Tim Vision ed Infinity TV (Mediaset): il confronto è quasi ad armi pari, stesso prezzo e stesso genere di offerta ed entrambe danno la possibilità di guardare i film in lingua originale;

Tim Vision e Sky Online: Tim Vision è più conveniente in termini economici di Sky Online, il che ovviamente lo rende molto interessante per chi desidera spendere una cifra contenuta;

di Sky Online, il che ovviamente lo rende molto interessante per chi desidera spendere una cifra contenuta; Tim Vision e Netflix: è vero che quest’ultimo offre un palinsesto più ampio rispetto a Tim Vision, ma è altrettanto vero che si traduce in un costo superiore.

In definitiva sebbene il numero di contenuti, programmi, film e serie sia in determinati casi un po’ meno vasta rispetto alle altre piattaforme di streaming online, il prezzo ridotto e la possibilità di Tim Vision di essere gratis per i clienti Tim che abbiano linea mobile o per la prova gratuita delle quattro settimane per i nuovi clienti, lo rendono davvero attraente.

Il punto in più: l’accesso ad Amazon Prime Video

Sapevate che nel ventaglio di possibilità offerte da Tim Vision c’è anche quella di poter accedere ai contenuti di Amazon Prime Video?

Prime Video è il servizio streaming di Amazon in abbonamento, al quale si potrà accedere dalla Tim Box senza costi aggiuntivi, cliccando alla voce “ricerche e suggerimenti”.

Questa partnership arricchisce l’offerta di Tim offrendo l’opportunità di godere dello spettacolo delle serie tv più discusse e pluripremiate, pensiamo a “The Gran Tour”, a “La meravigliosa signora Maisel” o ancora “Homecoming” che vede Julia Roberts come protagonista.

Tim Vision si presenta quindi tra i servizi streaming con un ventaglio di proposte particolarmente ampio, capace di soddisfare esigenze per ogni età e momento della giornata. E ciò di cui è facile rendersi conto è che la completezza dell’offerta, volge l’obiettivo ad assumere una posizione leader nel settore dei servizi streaming.