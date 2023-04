Vivo Pad 2 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Durante la presentazione ufficiale dei nuovi prodotti di Vivo, al fianco dei nuovissimi X Fold 2 e X Flip, ha trovato posto anche il Vivo Pad 2, il tablet dell’azienda cinese che arriva a un anno dal precedente modello, mai uscito ufficialmente al di fuori del mercato asiatico. Per questo dispositivo il Vivo ha optato per un restyling (quasi) completo della vecchia versione, ampliandone le dimensioni e, naturalmente, la dotazione hardware.

Tra le novità più evidenti, l’abbandono dei chip Qualcomm a beneficio di un MediaTek Dimensity 9000, chip di fascia alta che ha mostrato più volte le sue potenzialità con punteggi di benchmark davvero notevoli. Non mancano nemmeno una nuova tastiera e la Vivo Pencil 2.

Vivo Pad 2: scheda tecnica

Crescono anzitutto le dimensioni del nuovo Vivo Pad 2, che passa da un display da 11 pollici a uno LCD da 12,1 pollici, con risoluzione 2.800×1.968 pixel e refresh rate a 144 Hz, compatibile con il formato HDR10.

Il processore come già detto è il potente MediaTek Dimensity 9000, a cui sono affiancati 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 e 512 GB di memoria di archiviazione (non espandibile). Un cambio di rotta per il brand, che abbandona il chip Qualcomm Snapdragon 870 dela preima generazione di tablet, e aggiunge RAM e un nuovo taglio di memoria.

Il comparto fotografico di questo tablet è in linea, più o meno, con quello del precedente modello e include un sensore principale da 13 MP e uno macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

Tra le connessioni ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’NFC e l’USB-C, . La batteria è da 10.000mAh con ricarica cablata a 44W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia OriginOS 3.

Tra gli accessori disponibili per Vivo Pad 2 non possono mancare la nuova Vivo Pencil 2, che può attaccarsi magneticamente al dispositivo, e la tastiera che consente di usare il tablet come un laptop (la potenza, d’altronde, non gli manca). Da sottolineare una finezza inserita dall’azienda in questo dispositivo: un motorino interno che emula la sensazione di scrittura su un foglio di carta quando si utilizza il pennino per prendere appunti.

Vivo Pad 2: quanto costa

Vivo Pad 2 per il momento è disponibile solo per il mercato cinese e non ci sono ancora indicazioni sull’eventuale data d’uscita sui i mercati globali. Il primo Vivo Pad, comunque, non è arrivato in Italia per cui non è scontato che l’azienda decida di lasciare anche questo nuovo tablet esclusiva dei consumatori asiatici.

I prezzi ufficiali per il mercato cinese sono: