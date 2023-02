Vivo X Fold 2 sarà potentissimo, ma si farà aspettare

La gamma di smartphone pieghevoli Vivo X Fold ha attualmente due modelli, che sono però stati proposti solo in Cina. Ora, nuovi rumor parlano dell’arrivo di un nuovo modello, il Vivo X Fold 2 che secondo quanto trapelato alzerà ulteriormente l’asticella della gamma per gareggiare in un mercato, quello degli smartphone foldable, che si sta facendo sempre più affollato e competitivo. Questo modello, sarà probabilmente il primo a varcare i confini della Cina per arrivare anche su altri mercati, Europa compresa. Ma non subito.

Vivo X Fold 2, cosa sappiamo

La famiglia X Fold di Vivo come detto, attualmente prevede due modelli. Il capostipite è l’X Fold che in Cina è stato lanciato con una configurazione che allora era di altissimo livello: un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un display AMOLED pieghevole che una volta aperto raggiunge gli 8,03 pollici, e una potente batteria da 4600 mAh.

Per far compagnia all’X Fold originale, Vivo ha lanciato successivamente l’X Fold+ (in foto), che in pratica è un aggiornamento del primo, con una configurazione ancora più potente e al passo con i tempi. Infatti la versione "plus" ha su un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, e una batteria ancora più grande da 4.780 mAh.

Ora, a detta dei leak e dei rumor provenienti dalla cina e riportati dal sito indiano MySmartPrice, è tempo per un terzo modello, ovvero il Vivo X Fold 2. Le indiscrezioni a riguardo arrivano dal famoso leaker Digital Chat Station che ha rivelato alcune delle caratteristiche tecniche del nuovo foldable di Vivo.

Innanzitutto si parla di un aggiornamento del SoC, come già avvenuto nei precedenti modelli. In questo caso tutto fa presupporre che il Vivo X Fold 2 sarà proposto con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il che lo renderebbe il primo pieghevole sul mercato con questo potentissimo System-on-chip.

Altra novità riguarderebbe la batteria. Secondo il noto tipster, il modello in arrivo dovrebbe presentarsi con una versione composta da due celle da 2.340 mAh che, insieme, darebbero una potenza massima di circa 4.800 mAh. Quindi la stessa capacità totale del modello precedente, ma questa batteria dovrebbe inoltre essere compatibile con la ricarica veloce a 120W, mentre X Fold+ raggiunge un massimo di 80W.

Altre notizie ci rivelano che il nuovo pieghevole di Vivo avrà un display AMOLED con risoluzione a 2K, ma nessuno non è ancora chiaro quale dimensione totale avrà questo schermo una volta aperto. Nessuna indiscrezione precisa neanche per il display esterno, anche se si parla della presenza di un sensore di impronte digitali integrato nello schermo per consentire lo sblocco veloce dello smartphone.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, è molto probabile la presenza di un sensore principale Sony IMX866 con risoluzione a 50 MP e stabilizzazione ottica dell’immagine. Visto che l’ultimo foldable di Vivo era proposto con una configurazione quad-camera è probabile che anche il nuovo modello continui su questa linea.

Infine, il Vivo X Fold 2 dovrebbe anche essere decisamente più leggero dei suoi predecessori, che al contrario erano abbastanza pesanti e per questo avevano fatto storcere il naso ai fan di Vivo. Infatti il Fold+ ha un peso di ben 311 grammi, decisamente troppi se rapportati a suoi più acerrimi concorrenti, il Find N2 di Oppo e il Galaxy Fold 4 di Samsung che rispettivamente pesano 235 grammi e 263 grammi.

Vivo X Fold 2: quando arriva

Le previsioni sul lancio in Cina di Vivo X Fold 2 convergono tutte in un periodo compreso nel secondo trimestre 2023, quindi tra aprile e giugno. Ma per vederlo in Europa ci vorrà molto più tempo: basti pensare che il Vivo X90 Pro (ultimo top di gamma non pieghevole) è arrivato in Italia pochi giorni fa ma è stato lanciato in Cina due mesi mezzo prima, a inizio dicembre 2022. Ciò vuol dire che potremmo dover aspettare fino a fine estate per vedere dal vivo il nuovo Vivo X Fold 2.