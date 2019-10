Vodafone, dall'8 dicembre scattano gli aumenti rete fissa: cosa cambia

21 Ottobre 2019 - Finiti gli aumenti estivi, ormai diventati un vero e proprio tormentone, gli operatori di telefonia non attenderanno molto a presentare il conto con gli aumenti tariffari autonno-inverno 2019-20. Vodafone è già partita, con una comunicazione tramite la quale annuncia ad alcuni clienti di rete fissa un aumento del costo mensile pari a 2,99 euro.

L’aumento arriverà a partire dal giorno 8 dicembre e varrà per i clienti che hanno sottoscritto le offerte Internet Unlimited e Internet Unlimited+. Come al solito, i rincari vengono giustificati con l’esigenza di coprire i costi di un servizio della massima qualità. I clienti interessati si troveranno a breve a dover scegliere se accettare passivamente l’aumento (il sesto, da luglio ad oggi), oppure esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi e cambiare operatore. Anche in questo caso, come successo in passato con Vodafone e con altri operatori, l’aumento del prezzo mensile della rete fissa viene accompagnato dalla possibilità di avere un bonus sul traffico dati mobili.

Aumenti rete fissa Vodafone: quali clienti pagheranno di più

Secondo quanto segnalato dagli utenti al sito MondoMobileWeb, che vanta una community molto attiva da questo punto di vista, a veder crescere il costo dell’abbonamento a poche settimane da Natale saranno alcuni clienti di rete fissa attivati a partire dal 17 febbraio 2019. I piani tariffari che subiranno l’aumento (Internet Unlimited e Internet Unlimited+) sono entrambi con traffico internet illimitato ed erano stati “graziati” a febbraio.

All’epoca Vodafone eliminò alcuni costi aggiuntivi (per 5 euro) che dovevano subentrare a partire dal secondo anno e si era adeguata alla delibera AGCOM sul modem libero. In sintesi, Vodafone non farà pagare a questi clienti 5 euro dal secondo anno di fatturazione ma aumenterà il costo del loro abbonamento di 2,99 euro già prima del secondo anno.

Rincari Vodafone: compensazioni sul mobile

Come spesso fanno le compagnie telefoniche per addolcire la pillola ai clienti, in occasione dei rincari, anche Vodafone sta dando la possibilità ai clienti “colpiti” di attivare sulla SIM dati abbinata al loro abbonamento a Internet fissa la promozione Extra 30 Giga. La promozione, che può essere attivata volontariamente dal sito di Vodafone solo sulla SIM dati collegata all’abbonamento alla rete fissa, offre a tempo indeterminato 30 GB di traffico al mese.