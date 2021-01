WandaVision: la nuova serie Marvel in arrivo a gennaio su Disney+

L’anno inizia al meglio per tutti gli abbonati a Disney +. Già a partire da gennaio 2021 il pubblico potrà divertirsi con tanti titoli pensati per ogni gusto ed età, molti dei quali sono stati annunciati durante l’Investor Day.

Tra i titoli di maggiore spicco c’è WandaVision, la prima serie tv sul mondo Marvel che verrà lanciata in esclusiva sulla piattaforma. Il contenuto vede come protagonisti due personaggi appartenenti al Marvel Cinematic Universe, ovvero Wanda Maximoff e il suo amato Visione, interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. I due vivono in un quartiere residenziale ma durante la serie iniziano ad avere dubbi sul mondo che li circonda: sospettano che nulla sia come sembra, ma ben presto si potrebbe scoprire che è tutto frutto di un incantesimo fatto a Wanda da una vicina di casa. La serie è diretta da Matt Shakman, mentre la scrittura è affidata a Jac Schaeffer, che ha già lavorato a Captain Marvel.

Trama Wandavision: ecco di cosa parla

Purtroppo, i fan non hanno potuto avere troppe anticipazioni legate alla trama della serie tv. Per questo motivo, si dovrà attendere la pubblicazione per capire bene tutte le dinamiche. Dalle poche informazioni pervenute, sappiamo che la serie parlerà della coppia composta da Wanda Maximoff e Visione, due personaggi appartenenti al mondo Marvel Comics.

Visione nacque grazie all’unione tra la Gemma della Mente e il fulmine di Thor. Lui è tale e quale ad un essere umano, tranne che per i suoi organi che sono sintetici. Grazie alla gemma che ha incastonata nella fronte non ha bisogno di mangiare o bere ed è in grado di emettere raggi dai suoi occhi.

Wanda Maximoff invece riesce a controllare la mente delle persone. La coppia viene descritta nei fumetti Marvel e tra le pagine i due riescono anche a dare vita a due gemelli, purtroppo però questa realtà tutto frutto dell’immaginazione di Wanda. Infatti, Visione ha già una sua famiglia.

La serie tv WandaVision potrebbe quindi basarsi su questo fatto, ma non è ufficiale. Secondo diverse anticipazioni, gli eventi della serie sono legati a quelli di due film Marvel, Infinity War ed Endgame. Secondo i rumor, vedremo una Wanda triste e depressa a causa della morte di Visione. Ma grazie a una donna di nome Agatha, che è anche la sua vicina di casa, riuscirà a ricreare nella sua mente una dimensione dove vivere felice insieme al suo amato.

WandaVision: il cast completo

In WandaVision vedremo due attori già conosciuti nel ruolo di protagonisti: Elizabeth Olsen sarà Wanda mentre Paul Bettany interpreterà Visione.

Nel cast sono presenti anche Kat Dennings nel ruolo di Darcy Lewis, Kathryn Hahn interpreterà la vicina di casa Agatha, Randall Park (Jimmy Woo), Teyonah Parris (Monica) e tanti altri. Insieme parteciperanno alla attesissima serie Marvel, la prima ad uscire esclusivamente su Disney +.

L’attesa è quasi finita: WandaVision sarà disponibile in streaming a partire dal 15 gennaio 2021.