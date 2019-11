WhatsApp, come mettere in attesa una chiamata

28 Novembre 2019 - WhatsApp si aggiorna con una funzionalità a sorpresa: nella versione iOS dell’applicazione è stata aggiunta la possibilità di mettere in attesa una chiamata per accettarne una nuova. Non si tratta di una grandissima novità, ma di un piccolo aggiornamento che va a perfezionare una delle funzionalità più utilizzate dell’app di messaggistica.

Per ricevere la nuova funzione basta scaricare la nuova versione di WhatsApp dall’App Store e installarla sull’iPhone. Non c’è bisogno né di disinstallare l’app, né di attivare qualche opzione nelle impostazioni dell’app. Con il nuovo aggiornamento gli sviluppatori hanno rilasciato anche altre novità: la schermata Chat è stata modificata per rendere più leggibili i messaggi, mentre per chi ha problemi di vista è possibile inviare messaggi dalla tastiera Braile quando si utilizza la modalità VoiceOver (una funzionalità dedicata all’accessibilità). Infine, piccoli aggiornamenti anche per quanto riguarda la privacy per rendere più sicura l’applicazione e i profili degli utenti.

Come mettere una telefonata in pausa su WhatsApp

Le chiamate e videochiamate su WhatsApp sono una delle funzionalità più amate dagli utenti. Con la diffusione degli abbonamenti telefonici “all in one” (chiamate, messaggi e traffico dati inclusi nel costo mensile) fare telefonate su Internet è diventato più semplice ed economico.

WhatsApp è una delle app più utilizzate per chiamare amici e parenti, ma finora la funzionalità aveva qualche problema. Se mentre eravamo impegnati in una telefonata su WhatsApp ne ricevevamo un’altra, sempre sull’applicazione di messaggistica, non venivamo avvertiti. Con l’aggiornamento, invece, si potrà decidere di mettere in pausa la chiamata che si sta facendo, per rispondere a quella in entrata. Un po’ come funziona con le telefonate normali.

Si può gestire tutto tramite lo schermo del telefono dove apparirà un messaggio che avverte l’utente della nuova chiamata in entrata. Se si vuole rispondere, basta mettere in pausa la prima telefonata e il passaggio avverrà in automatico.

Invece non è stato risolto il problema tra chiamate su WhatsApp e chiamate ricevute sulla linea telefonica. Nel caso in cui stiamo parlando sull’app di messaggistica e contemporaneamente riceviamo una telefonata sulla linea “normale”, la chiamata su WhatsApp viene interrotta. Difficilmente si riuscirà a trovare una soluzione a questo problema, dato che le due chiamate vengono effettuate su due linee differenti