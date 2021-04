WhatsApp, come scaricare gli sticker Vaccini per tutti

Negli ultimi giorni sono arrivati moltissimi nuovi sticker su WhatsApp, ma un set in particolare sta facendo molto parlare di sé: si chiama “Vaccines for All“, cioè “vaccini per tutti“, ed è stato realizzato dalla stessa WhatsApp in collaborazione con l’OMS, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità.

Come dice il nome stesso, questi adesivi per WhatsApp sono incentrati sul tema della vaccinazione anti Covid-19 e, spiega WhatsApp, “sono stati ideati con lo scopo di aiutare i nostri utenti a comunicare in modo creativo e divertente e ad esprimere gioia, sollievo e speranza riguardo le possibilità offerte dai vaccini“. I 24 sticker che compongono il set Vaccines for All, infatti, rappresentano il tema della vaccinazione in modo positivo e speranzoso. Si tratta di una presa di posizione importante da parte di WhatsApp in favore dei vaccini anti Covid, nel solco della collaborazione già avviata negli ultimi 12 mesi con oltre 150 governi e associazioni, finalizzata alla diffusione di informazioni corrette sul coronavirus e sulle cure.

Come scaricare gli sticker Vaccini per tutti

Per scaricare gli sticker Vaccines for All di WhatsApp basta aprire una chat e fare tap sull’icona degli adesivi e poi sull’icona “+“. Si aprirà lo store degli sticker di WhatsApp, dove sono presenti centinaia e centinaia di set di sticker.

Per questo dovremo scorrere in basso fino a trovare il set giusto: si chiama Vaccines for All e riporta l’indicazione dell’OMS come autore. Una volta trovato il set di adesivi, quindi, non dovremo far altro che fare tap sull’icona a forma di freccia verso il basso per scaricarli sul nostro smartphone.

I nuovi sticker saranno subito disponibili e li potremo usare nelle nostre normali chat con amici, parenti e colleghi.

Come condividere gli sticker Vaccini per tutti

Questa procedura è disponibile per tutti, ma chi è meno “smart" e non sa usare molto bene WhatsApp per averli può anche seguirne un’altra, più semplice. Basterà chiedere a un contatto di inviargli un messaggio con uno di questi nuovi sticker, per condividere il set con lui.

Una volta ricevuto l’adesivo, infatti, si può fare tap su di esso e scegliere “Visualizza pacchetto di sticker" e poi “Scarica“.