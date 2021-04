WhatsApp, come scaricare i nuovi sticker per la Giornata Mondiale della Terra

Su WhatsApp è arrivato un nuovo set di adesivi da usare nelle chat: si chiama “World Earth Day" e serve a celebrare la Giornata Mondiale per la Terra, che si terrà giovedì 22 aprile 2021. Gli adesivi sono già disponibili, con qualche giorno di anticipo rispetto alla Giornata della Terra per permettere a tutti di scaricarli.

Il set contiene 21 nuovi adesivi dedicati alla tutela della natura e alla difesa del clima. Uno di essi, ad esempio, rappresenta la Terra con il tetto di una casa; un altro rappresenta una bambina che abbraccia un albero; un terzo mostra la Terra con il termometro, la borsa del ghiaccio in testa e la febbre; un altro ancora ci invita a spegnere la luce quando non serve, mentre uno mostra il globo terrestre completamente inondato nel 2030 a causa dello scioglimento dei ghiacci polari. Il set per la Giornata Mondiale della Terra, quindi, è un mix di sentimenti positivi e negativi e ci offre la possibilità di esprimere con un adesivo in chat cosa pensiamo del rispetto del pianeta.

Come scaricare i nuovi sticker WhatsApp

Scaricare gli sticker del nuovo set in onore della Giornata Mondiale della Terra è semplicissimo e gratuito: bisogna aprire una chat qualsiasi e fare tap sull’icona degli adesivi, in basso. Tra le opzioni disponibili si deve poi fare tap sull’icona “+" per aprire lo store degli sticker di WhatsApp.

Qui, tra i primi visibili, comparirà anche il set denominato “World Earth Day" che è quello che stiamo cercando: basta farci tap sopra per aprire i dettagli di questo set di adesivi, oppure toccare l’icona a forma di freccia rivolta verso il basso per scaricarli direttamente.

Il set di sticker dedicati alla Giornata della Terra occupa solo 500 kb di spazio sul nostro smartphone. Dopo aver scaricato i nuovi sticker l’utente li ha subito a disposizione: in una normale chat personale o di gruppo potrà usarli scegliendoli tra gli sticker disponibili.

Su WhatsApp si festeggia con gli sticker

Chi è fan di WhatsApp sa bene che la piattaforma rende disponibili nuovi sticker in continuazione, perché gli adesivi sono una funzionalità molto apprezzata e usata dagli utenti. Il 13 aprile, ad esempio, sono spuntati nello store degli adesivi di WhatsApp gli sticker in onore del Ramadan 2021, chiamato “Ramadan Together" (qui la guida per scaricarli).

Pochi giorni prima, il 7 aprile, WhatsApp ha presentato ufficialmente (con tanto di post ufficiale sul suo blog globale) il nuovo set di sticker “Vaccini per tutti" (qui la guida per scaricarli), realizzato insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli sticker, insomma, sono diventati un po’ il metodo ufficiale per festeggiare ricorrenze e eventi in chat con i propri contatti e gruppi.