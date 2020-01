Whatsapp down, impossibile inviare messaggi vocali e foto

19 Gennaio 2020 - WhatsApp non permette di inviare note vocali, immagini, emoji e qualsiasi tipo di contenuto multimediale. Dalle 12:00 del 19 gennaio 2020 WhatsApp non funziona correttamente: alcune funzionalità dell’applicazione di messaggistica non rispondono ai comandi degli utenti. Il problema riguarda soprattutto immagini, note vocali ed emoji, mentre non ci sono disservizi per quanto riguarda i messaggi testuali, che continuano a funzionare tranquillamente.

Il problema sembra riguardare soprattutto l’Italia e l’Europa: su downdetctor.com, piattaforma utilizzata dagli utenti per trovare risposte quando un servizio o un’app non funziona, sono già centinaia le segnalazioni. Leggendo i commenti, il malfunzionamento è lo stesso per tutti: non si riesce a inviare immagini, note vocali, video ed emoji. Per il momento il down sembra riguardare solamente WhatsApp e non le altre applicazioni di Facebook. Non si conosce il perché WhatsApp non funziona, ma molto probabilmente la colpa è dei server dell’applicazione. Continueremo a monitorare la situazione e nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.

Perché WhatsApp non fa inviare note vocali e immagini

Non si tratta della prima volta che l’applicazione di messaggistica ha questo tipo di problemi, già in passato ha avuto dei down che sono durati un paio di ore che non hanno permesso l’utilizzo dei contenuti multimediali. Dalle prime ricerche fatte dalla nostra redazione, però, il problema non sembra colpire tutti. Abbiamo provato a inviare una nota vocale con uno smartphone Huawei e un iPhone ed è stata ricevuta, mentre con uno smartphone Xiaomi e OnePlus il messaggio non è stato recapitato.

Si tratta di un problema piuttosto insolito e a questo punto il problema potrebbe dipendere dalla versione di WhatsApp presente sullo smartphone. Ma per il momento non abbiamo nessun elemento per avere la certezza. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.

Aggiornamento ore 13:00. A un’ora dall’inizio del down WhatsApp, la situazione non sembra essere migliorata. La causa più probabile resta un bug nella versione 2.19.360 di WhatsApp. Per controllare quale versione dell’app è installata sul vostro smartphone dovete entrare nell’app, premere su Impostazioni, poi su Aiuto e infine su Info App. Si aprirà una schermata con il neuro della versione di WhatsApp installata sullo smartphone.

Aggiornamento ore 14:00. La situazione è leggermente migliorata. Alcuni smartphone ora riescono a inviare e ricevere note vocali e immagini. Ma la situazione non è ancora risolta del tutto, sicuramente i tecnici di WhatsApp sono al lavoro per sistemare il disservizio.