WhatsApp, con iOS 13.6 arriva una funzione molto attesa

Apple ha rilasciato iOS 13.6, la nuova versione del sistema operativo dell’iPhone e tra le diverse novità ce ne è una che riguarda anche WhatsApp. Sono disponibili, infatti, le nuove scorciatoie che permettono di condividere velocemente con gli utenti WhatsApp immagini e contenuti presenti su Internet. La nuova funzione non è stata annunciata da Apple, ma dall’account WaBetaInfo, sempre molto bene informato sulle ultime novità che riguardano l’app di messaggistica.

Di questo nuovo strumento ne avevamo parlato già nelle scorse settimane dicendo proprio che sarebbe stato disponibile con l’aggiornamento di iOS 13.6. Questo vuol dire che per utilizzarlo non bisogna aggiornare l’app di WhatsApp, ma direttamente il sistema operativo dell’iPhone. Quali cambiamenti porta la nuova funzione? Non si tratta di uno strumento rivoluzionario, ma è comunque molto utile per gli utenti che utilizzano WhatsApp. Un piccolo appunto: la nuova funzione non è compatibile con il Blocca schermo di WhatsApp, lo strumento di protezione che obbliga l’utente a inserire l’impronta digitale o a utilizzare il FaceID per accedere all’app. Si deve scegliere tra l’uno o l’altro.

Come funzionano le nuove scorciatoie di WhatsApp

Le scorciatoie dei contatti sono finalmente disponibili su WhatsApp. Ne abbiamo parlato ripetutamente nell’ultimo periodo e avevamo detto che sarebbero arrivate con iOS 13.6. E così è stato. Apple ha reso disponibile l’aggiornamento del sistema operativo il 15 luglio e contestualmente è stato attivato anche questo nuovo strumento di WhatsApp.

Di che cosa stiamo parlando? Si tratta di un’aggiunta a una funzione già presente sugli smartphone Apple: quando si clicca sul pulsante Condividi, ora tra le scorciatoie appaiono anche le chat preferite di WhatsApp, o perlomeno quelle più utilizzate. In questo modo condividere contenuti multimediali come immagini, foto e GIF con i propri amici sarà ancora più semplice.

Questo strumento, però, entra in conflitto con il Blocca Schermo di WhatsApp. Non è possibile utilizzarli entrambi. Se si preferisce avere a disposizione le scorciatoie, bisogna entrare dentro WhatsApp, premere su Impostazioni, Privacy e disabilitare “Blocca schermo”. A questo punto inviate un messaggio su WhatsApp e poi controllate se tra le scorciatoie del tasto condividi sono presenti anche le chat preferite.

Quali sono le novità di iOS 13.6

Oltre a miglioramenti generali nella stabilità del sistema operativo e a bug fixati, iOS 13.6 porta con sé piccole novità molto interessanti. È stata rilasciata la chiave digitale che permette di entrare in un’auto e di accenderla utilizzando direttamente l’iPhone (funzione inizialmente attesa con iOS 14). L’app Salute è stata migliorata integrando nuovi sintomi che potrebbero preludere a qualche nuova malattia.

Come ottenere il nuovo strumento di iOS 13.6

Rispetto a tutte le altre nuove funzioni di WhatsApp, in questo caso non bisogna aggiornare l’applicazione di messaggistica, ma direttamente il sistema operativo dell’iPhone. Se ancora non vi è arrivata la notifica con l’aggiornamento da scaricare, entrate su Impostazioni, poi su Generali e premete sulla voce “Aggiornamento software”. All’interno dovrebbe essere presente l’update di iOS 13.6 da scaricare.