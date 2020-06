WhatsApp, non arrivano le notifiche: 7 trucchi per risolvere il problema

Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com 1 di 8 Perché non funzionano le notifiche su WhatsApp WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo. A febbraio 2020 ha raggiunto 2 miliardi di utenti, registrando un ulteriore incremento in occasione dell’isolamento forzato per il Covid-19. Da marzo a maggio 2020 la abbiamo utilizzata per metterci in contatto con la famiglia e gli amici, con messaggi e videochiamate. Non solo: ormai viene sfruttata anche dalle aziende per fidelizzare i clienti. Purtroppo, anche questa applicazione può dare problemi e ciò succede per esempio se le notifiche di WhatsApp arrivano in ritardo oppure non funzionano affatto. Questo problema può emergere sia nei dispositivi Android che in quelli iOS. Fortunatamente esistono diversi trucchi e soluzioni per riavere le notifiche immediatamente.

Fonte foto: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com 2 di 8 Aggiornare WhatsApp Il primo consiglio per far funzionare Whatsapp correttamente è scaricare gli aggiornamenti che vengono rilasciati sia per iOS che per Android. I problemi legati alle notifiche potrebbero essere legati ad un bug presente nella versione precedente nell’app. Per capire se possiedi l’ultima versione disponibile ti basta accedere all'App Store o al Google Play e cercare l’applicazione: se nella scheda appare la scritta “Aggiorna” allora non si è ancora scaricato l’ultimo update, se invece appare “Apri” l’applicazione è aggiornata.

Fonte foto: Tashatuvango / Shutterstock.com 3 di 8 Attivare le notifiche di WhatsApp su iPhone e Android Le notifiche non ti appaiono? Forse durante l’ultima configurazione hai dimenticato di attivarle oppure hai negato l’autorizzazione a WhatsApp senza volerlo. Ecco perché è importante controllare subito le impostazioni legate alle notifiche. Se hai un iPhone ti basta avviare l’app di messaggistica e poi accedere a Impostazioni e a Notifiche. Qui puoi controllare se le notifiche per i messaggi sono attive. Basta toccare la voce “Consenti Notifiche” per riceverle correttamente. Su Android basta accedere al menu principale presente nella schermata principale (i tre puntini verticali in alto a destra). In questa schermata è presente la voce Notifiche. Da qui bisogna controllare se si sono attivati gli avvisi correttamente. Se hai Android puoi anche selezionare la voce “Usa notifiche a priorità alta” che mostra l’anteprima dei messaggi nella parte alta dello schermo, senza dover aprire l’applicazione.

Fonte foto: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com 4 di 8 Gestire le notifiche WhatsApp su Android Se lo smartphone ha Android 8.0 o successivi è possibile gestire in modo ancora più dettagliato le notifiche di WhatsApp. Per esempio, è possibile personalizzare i toni, le vibrazioni, scegliere di ricevere le notifiche per alcuni contatti e non per altri. Per personalizzare le notifiche su Android 8.0 basta accedere ad Impostazioni > Notifiche. In questa schermata è possibile stabilire le preferenze. Per esempio si può scegliere una suoneria diversa per gruppi e chat private, scegliere il modo in cui vedere le notifiche a comparsa sullo schermo: solo con schermo acceso, con schermo spento, sempre o mai. Si può scegliere anche il colore della luce del led ogni volta che c’è una notifica WhatsApp, e così via.

Fonte foto: Fabianodp / Shutterstock.com 5 di 8 Far funzionare correttamente WhatsApp in background Un malfunzionamento delle notifiche di WhatsApp si può ricondurre all’attività in background. Su iPhone il problema si può risolvere accedendo alle Impostazioni del telefono, selezionando l’app di messaggistica e poi attivare la voce “Aggiorna app in background”. Questo permetterà alle notifiche di funzionare sempre. Se si usa WhatsApp su Android occorre accedere alle Impostazioni del telefono e poi selezionare la voce Dati biometrici e sicurezza > Verifica autorizzazioni applicazione. All’interno di questo spazio è possibile gestire le notifiche delle applicazioni in esecuzione in background. Si possono attivare solo quelle ritenute importanti.

Fonte foto: Sulastri Sulastri / Shutterstock.com 6 di 8 Attivare i dati mobili su WhatsApp per iPhone iOS offre la possibilità agli utenti di limitare l’uso dei dati mobili: in questo modo si evita di consumare i giga disponibili prima del tempo previsto. Spesso questa opzione di risparmio dati mobili è attivata anche per le applicazioni (e non solo per Internet) e quindi rischia di non farle funzionare correttamente. Se il risparmio di dati mobili è attivo per WhatsApp, l’applicazione non permetterà alle notifiche di suonare o essere visibili all’utente. Quindi bisogna disabilitare la funzione per l’applicazione. Per farlo occorre accedere alle Impostazioni dell’iPhone e scorrere in basso fino a trovare Whatsapp e aprire la schermata. Qui è possibile abilitare i dati mobili per l’app e quindi permettere all’app di funzionare correttamente.

Fonte foto: Tashatuvango / Shutterstock.com 7 di 8 Disattivare la modalità “Non disturbare” Spesso decidiamo di silenziare il telefono, magari perché abbiamo una riunione, una visita o semplicemente non vogliamo essere disturbati per qualche ora. Questa funzionalità esiste sia su Android che su iOS. Naturalmente quando è attiva impedisce alle app di inviare qualsiasi tipo di notifica. Per ricevere gli avvisi di WhatsApp su iPhone occorre accedere al Centro di Controllo e disattivare l’icona "Non disturbare" dalle Impostazioni. Mentre su Android, basta scorrere col dito dall’alto al basso sulla schermata principale. Anche in questo caso si accede al pannello di controllo rapido delle Impostazioni. Toccando l’apposita icona ritorneranno anche gli avvisi delle singole app.